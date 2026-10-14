Ukrán katonák szerint Elon Musk cége korlátozta a hozzáférésüket a Starlinkhez

A fronton harcoló ukrán katonák szerint kedd este és éjszaka csak korlátozottan fértek hozzá a Starlink nyújtotta internetes szolgáltatásokhoz – írja az Ukrajinszka Pravda. Elon Musk SpaceX nevű vállalata 2024 óta segíti Ukrajnát a Starlink katonai felhasználásra kialakított változatával, a Starshielddel.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

„Tegnap este korlátozták a Starlink-terminálok működését Ukrajnában. 160 km/h-t meghaladó sebességnél a kapcsolat megszakadt. Ennek következtében számos kritikus küldetés megszakadt. A SpaceX valószínűleg a Trump-kormány kérésére hozta meg ezeket az intézkedéseket” – posztolta Szerhij Szternenko, ukrán önkéntes, egy, az ukrán hadsereget drónok szállításával segítő alapítvány alapítója. A lap több, a fronton harcoló forrása szintén a Starlink korlátozásáról számolt be.

Feszültség

Hétfő este történt, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, Oroszország és Ukrajna „energetikai tűzszünetet” kötöttek, majd Oroszország hat ukrán energetikai létesítményt is megtámadott. Volodimir Zelenszkij elnök kedden azt mondta, Trump bejelentéséből hallott először arról, hogy azonnali hatállyal lép életbe a tűzszünet. Az ukrán elnök azt is mondta, hogy a szövetségeseitől semmilyen figyelmeztetést nem kapott a támadásokról.

Az amerikai tisztségviselők a hétvégén egyértelmű fenyegetéseket fogalmaztak meg ukrán kollégáik felé a hírszerzési adatok megosztásának felfüggesztéséről – Trump kedden közölte, folytatják a hírszerzési értesülések megosztását. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szintén kedden jelezte, hogy az együttműködés folytatódik, és úgy vélekedett, a Kijev elleni támadásnál a korai figyelmeztetés elmaradása az orosz haderő által használt fegyverzet „speciális típusának” tudható be.

Donald Trump korábban azt követelte, hogy Ukrajna hagyja abba az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, és Zelenszkijt tette felelőssé az amerikai üzemanyagárak emelkedéséért. Pénteken az amerikai elnök bejelentette, hogy megállapodott Vlagyimir Putyinnal arról, hogy Oroszországból gázolajat importálnak, eltörölve a korábbi amerikai szankciókat.