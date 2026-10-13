Zelenszkij szerint a szövetségesei nem figyelmeztették Kijevet a legfrissebb orosz rakétatámadásokra

Volodimir Zelenszkij kedden azt állította, hogy Ukrajna semmilyen korai figyelmeztetést nem kapott partnereitől arra a Kijev elleni orosz ballisztikus rakétatámadásra vonatkozóan, amely során öt rakéta talált el civil infrastruktúrát.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij 2026. július 28-án. Fotó: HANDOUT/AFP

Az ukrán elnök „különösen aljasnak” nevezte a hétfői támadást. Hangsúlyozta: a nyugati szövetségesektől érkező hírszerzési információk „emberéleteket segítenek menteni, és ez az egyik legkritikusabb kérdés”. „Pontosan ez az, ami segít megelőzni az emberek halálát – amikor időben érkezik a figyelmeztetés a ballisztikus rakétákról” – írta a közösségi médiában. A figyelmeztetés elmaradásáért nem hárított senkire felelősséget, szerencsétlen körülménynek nevezve azt.

Az amerikai tisztségviselők a hétvégén egyértelmű fenyegetéseket fogalmaztak meg ukrán kollégáik felé a hírszerzési adatok megosztásának felfüggesztéséről. Varsóban nyilatkozva azonban Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha jelezte, hogy az együttműködés folytatódik, és úgy vélekedett, a Kijev elleni támadásnál a korai figyelmeztetés elmaradása az orosz haderő által használt fegyverzet „speciális típusának” tudható be. Donald Trump korábban azt követelte, hogy Ukrajna hagyja abba az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, és Zelenszkijt tette felelőssé az amerikai üzemanyagárak emelkedéséért. Pénteken az amerikai elnök bejelentette, hogy megállapodott Vlagyimir Putyinnal arról, hogy Oroszországból gázolajat importálnak, eltörölve a korábbi amerikai szankciókat.

Azt is állította, hogy Moszkva és Kijev „energetikai fegyverszünetben” állapodott meg, amit Zelenszkij úgy kommentált: „ez számomra újdonság”. Kedden az ukrán vezető közölte, hogy kormánya és hadserege a Trump vasárnapi bejelentését követő két napban nem mértek csapást orosz olajfinomítókra vagy energetikai létesítményekre. A Kreml azonban figyelmen kívül hagyta a „fegyverszünetet”, és a korábbiakhoz hasonlóan, többszörös támadásokkal folytatta Ukrajna energetikai infrastruktúrájának bombázását – mondta az elnök. „Oroszország nem hallgatott az elnökre… Az oroszok teljesen egyértelmű jeleket küldtek arról, hogy nem áll szándékukban tartózkodni a csapásoktól” – jegyezte meg.

Ukrán parancsnokok szerint nincs szükség amerikai hírszerzésre az Oroszország belsejében lévő célpontok azonosításához, mivel az olajfinomítók a Google Térképen is be vannak jelölve. Azt viszont hangsúlyozzák, hogy a segítség döntő fontosságú az orosz ballisztikus rakéták indításának és a nagy hatótávolságú bombázók felszállásának előrejelzésében.

Az elmúlt hónapokban Oroszország drámai mértékben fokozta az ukrán városok bombázását. Ukrajna nehezen tudja lelőni a beérkező rakétákat és a sugárhajtású drónokat, ezért partnereihez fordult az amerikai gyártmányú Patriot rakéták apadó készleteinek feltöltése érdekében. A Financial Times értesülései szerint a Trump-adminisztráció azzal is fenyegetőzött, hogy felfüggeszti azt a beszerzési programot, amelynek keretében Ukrajna európai szövetségesei korszerű amerikai rendszereket vásárolnak, majd azokat Kijevbe küldik – beleértve a nagyon hiányzó Patriot rendszereket is.

A Kreml ukrán áramhálózat elleni szisztematikus kampánya széles körű áramkimaradásokat okozott Kijevben és más városokban. Putyin nyilvánvaló célja, hogy ezen a télen több millió civilnél leállítsa a fűtést és az áramellátást, valamint a menekültek újabb hullámát indítsa el a szomszédos EU-tagállamok felé. (via The Guardian)