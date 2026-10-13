Miután Trump arról beszélt, hogy ilyen nem lesz, Oroszország hat ukrán energialétesítményre is csapást mért

Pár órával azután, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, Oroszország és Ukrajna „energetikai tűzszünetet” kötöttek, hat ukrán energetikai létesítményt ért orosz csapás. Zelenszkij azt mondta, Oroszország csapást mért „benzinkútjainkra, energetikai infrastruktúránkra és egyéb létesítményeinkre”.

Izjum városában áramkimaradások voltak, miután egy orosz csapás megsemmisítette az elektromos hálózatot az ukrán állami hírügynökség, az Ukrinform jelentése szerint, míg Nyugat-Ukrajnában az éjszaka folyamán szintén energetikai és vasúti infrastruktúrákat vettek célba. Az ukrán elnök szerint 33 ember sérült meg az Ukrajnát ért csapásokban.

Tűzoltók dolgoznak Kijevben a csapások után. Fotó: SERGEY BOBOK/AFP

A Fox Newsnak Zelenszkij így fogalmazott: „Mi nem támadtunk, míg Oroszország támadta benzinkútjainkat, energetikai infrastruktúránkat és egyéb létesítményeinket.”

„Úgy gondolom, ez Putyin válasza volt Trump elnöknek” – tette hozzá.

Donald Trump vasárnap azt állította, hogy a tűzszünet „azonnali hatállyal” életbe lép. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök előbb azt mondta erről a bejelentéséről; „újdonság volt számomra”. Egy Zelenszkijhez közel álló magas rangú tisztviselő szintén arról számolt be a Financial Timesnak, hogy „Senki sem hallott [róla].” Zelenszkij később hozzátette: „De ha az oroszok beleegyeznek egy energetikai tűzszünetbe, Ukrajna is bele fog egyezni.” Zelenszkij azt is jelezte, hogy kész lenne új választásokat tartani egy 60 napos „teljes tűzszünetért” cserébe, miután az amerikai elnök szombaton azt mondta, ideje „új vezetőnek” jönnie Kijevben. „Várjuk a részleteket az amerikai féltől” – mondta összefoglalva Zelenszkij.

Oroszország ezt még mindig nem kommentálta, arról viszont beszélt Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője, hogy nem egyeznek bele egy 60 napos tűzszünetbe, amely lehetőséget adna az ukrán hatóságoknak az elnökválasztás megrendezésére. (BBC)