Donald Trump szerint Oroszország és Ukrajna megállapodott egy „energetikai tűzszünetben”

„Azonnali hatállyal ENERGETIKAI TŰZSZÜNET lép életbe az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban. Mindkét fél beleegyezett. Ne szegjék meg!” – ezt posztolta DOnald Trump a Truth Socialre vasárnap. Ennél több részletet nem tudni erről az állítólagos „energetikai tűzszünetről”. Az amerikai elnök korábban arról beszélt, hogy „kutya kötelessége befejezni” az orosz olajfinomítók elleni támadásokat. Pénteken pedig bejelentette, hogy Oroszország több százezer – hosszabb távon több millió – tonna dízel üzemanyagot szállíthat a világpiacra, hogy így mérsékeljék az árakat az amerikai félidős választások előtt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Axios amerikai híroldalnak azt mondta Donald Trump tűzszünetes bejelentéséről; „újdonság volt számomra”. Egy Zelenszkijhez közel álló magas rangú tisztviselő a jelentések szerint szintén azt mondta a Financial Timesnak: „Senki sem hallott [róla].” Zelenszkij ugyanakkor hozzátette: „De ha az oroszok beleegyeznek egy energetikai tűzszünetbe, Ukrajna is bele fog egyezni.” Zelenszkij azt is jelezte, hogy kész lenne új választásokat tartani egy 60 napos „teljes tűzszünetért” cserébe, miután az amerikai elnök szombaton azt mondta, ideje „új vezetőnek” jönnie Kijevben. „Várjuk a részleteket az amerikai féltől” – mondta összefoglalva Zelenszkij.

Oroszország egyelőre nem kommentálta Donald Trump „energetikai tűzszünetről” szóló bejelentését. Emmanuel Macron francia elnök szerint Franciaország „fenntartások nélkül támogat” egy Ukrajna számára is elfogadható „valódi energetikai fegyvernyugvást”. De Oroszország eddig „továbbra is visszautasítja ezt azzal, hogy az elmúlt órákban fokozta az ukrán infrastruktúra elleni csapásait” – mondta az X-en. Hozzátette: „Franciaország továbbra is kiáll Ukrajna és Zelenszkij elnök mellett.” (BBC)