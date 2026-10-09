Trump megállapodott Putyinnal, orosz dízel érkezhet nagy mennyiségben az amerikai piacra

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megállapodott Vlagyimir Putyinnal az orosz dízel üzemanyag amerikai és világpiaci szállításáról. Trump szerint Oroszország azonnal több mint 300 ezer tonna dízelt bocsáthat piacra, novemberben további 500 ezer, majd újabb egymillió tonnát. Az orosz finomítók állapotától függően később további hárommillió tonna szállítása is szóba jöhet.

Trump és Putyin 2025-ben Alaszkában Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

A bejelentés után az amerikai pénzügyminisztérium a Reuters értesülései szerint ideiglenes engedélyt adott ki, amely 2027. április 7-ig lehetővé teszi az orosz dízel világpiaci értékesítését. A lépés enyhítést jelent az orosz energiahordozók kereskedelmét évek óta korlátozó amerikai szankciókon.

Trump az üzemanyagárak csökkentésével indokolta a megállapodást. Az Egyesült Államokban az Iránnal februárban kezdődött háború óta megduplázódott a dízel ára, ami a novemberi félidős választások előtt egyre nagyobb nyomást helyez a republikánusokra. Egy gallon dízel jelenleg átlagosan 6,28 dollárba kerül, szemben a szeptember végi 6,53 dolláros rekorddal.

„Annak köszönhetően, hogy teljes ellenőrzésünk alatt tartjuk a Hormuzi-szorost, valamint ennek a nagyszerű, orosz energiaszállításokról szóló bejelentésnek, a dzel üzemanyag ára az amerikaiak és tulajdonképpen az egész világ számára REKORDMÉRTÉKBEN ÉS GYORSAN FOG CSÖKKENNI!” – kommentálta a döntést Trump a Truth Socialön.

A szállításokat Oroszország saját exporttilalma és az ukrán támadások miatt megrongálódott olajfinomítók is nehezíthetik. Trump korábban többször felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy állítsa le az orosz olajipari létesítmények elleni csapásokat.

Putyin különmegbízottja, Kirill Dmitrijev üdvözölte a megállapodást, amely szerinte az egész világnak előnyös lesz.