Trump: Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen

Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen
– jelentette ki Donald Trump amerikai elnök újságíróknak szombaton a Fehér Házban.
„Azt javaslom, szerezzenek egy új vezetőt, aki képes megállapodást kötni” – mármint Oroszországgal. Az amerikai elnök azt is hozzátette, szerinte Volodimir Zelenszkij „jobban tenné, ha felhagyna az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal”.
Az emlékezetes fehér házi összefeszülés óta javuló pályán lévő viszony Zelenszkij és Trump között azután mérgesedett el ismét, hogy Trump váratlanul bejelentette: Oroszország több százezer – hosszabb távon több millió – tonna dízel üzemanyagot szállíthat a világpiacra, hogy így mérsékeljék az árakat az amerikai félidős választások előtt (november 3-án a Képviselőházba és a Szenátusba is új tagokat választanak az államok többségében, és a republikánusok vesztésre állnak). Az amerikai kormány ennek érdekében átmenetileg, 2027 áprilisáig felfüggesztette az orosz dízelre vonatkozó, évek óta életben lévő szankciókat.
Zelenszkij hevesen reagált Trump bejelentésére, „teljesen szörnyűnek” nevezte a megállapodást, amely szerinte „nem fair és nem őszinte”. Az ukrán elnök szerint az orosz vezetővel kötött „háttéralkuk” segítenek Putyinnak a harctéren.
Ukrajna azért lövi az orosz olajfinomítókat, hogy Oroszország ne tudjon dízelt exportálni, és így finanszírozni a háborút. Ez olyan jól sikerült az elmúlt hónapokban, hogy Oroszország egy időre importőr lett, pedig korábban a világ egyik legnagyobb ellátója volt.
Viszont az iráni háború miatt egyébként is visszaesett a világpiacon lévő dízel mennyisége, aminek így felment az ára, a dupla sokk (orosz piaci gondok, plusz hormuzi válság) miatt még jobban, mint az olajé.
Amerikában 2025 januárjához képest kétszer annyiba kerül a dízel, és erre az szavazók nagyon kényesek. (via Meduza)