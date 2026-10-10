Trump: Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen

Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen

– jelentette ki Donald Trump amerikai elnök újságíróknak szombaton a Fehér Házban.

„Azt javaslom, szerezzenek egy új vezetőt, aki képes megállapodást kötni” – mármint Oroszországgal. Az amerikai elnök azt is hozzátette, szerinte Volodimir Zelenszkij „jobban tenné, ha felhagyna az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal”.

Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

Az emlékezetes fehér házi összefeszülés óta javuló pályán lévő viszony Zelenszkij és Trump között azután mérgesedett el ismét, hogy Trump váratlanul bejelentette: Oroszország több százezer – hosszabb távon több millió – tonna dízel üzemanyagot szállíthat a világpiacra, hogy így mérsékeljék az árakat az amerikai félidős választások előtt (november 3-án a Képviselőházba és a Szenátusba is új tagokat választanak az államok többségében, és a republikánusok vesztésre állnak). Az amerikai kormány ennek érdekében átmenetileg, 2027 áprilisáig felfüggesztette az orosz dízelre vonatkozó, évek óta életben lévő szankciókat.

Zelenszkij hevesen reagált Trump bejelentésére, „teljesen szörnyűnek” nevezte a megállapodást, amely szerinte „nem fair és nem őszinte”. Az ukrán elnök szerint az orosz vezetővel kötött „háttéralkuk” segítenek Putyinnak a harctéren.

Ukrajna azért lövi az orosz olajfinomítókat, hogy Oroszország ne tudjon dízelt exportálni, és így finanszírozni a háborút. Ez olyan jól sikerült az elmúlt hónapokban, hogy Oroszország egy időre importőr lett, pedig korábban a világ egyik legnagyobb ellátója volt.

Viszont az iráni háború miatt egyébként is visszaesett a világpiacon lévő dízel mennyisége, aminek így felment az ára, a dupla sokk (orosz piaci gondok, plusz hormuzi válság) miatt még jobban, mint az olajé.

Amerikában 2025 januárjához képest kétszer annyiba kerül a dízel, és erre az szavazók nagyon kényesek. (via Meduza)