Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője közölte, hogy Oroszország nem egyezik bele egy 60 napos tűzszünetbe, amely lehetőséget adna az ukrán hatóságoknak az elnökválasztás megrendezésére – írja a Meduza.

A Kreml szóvivője ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy Oroszország a szavazás napján felfüggessze a támadásokat:

„Ha Kijevben valóban választásokat akarnak tartani, akkor az Oroszországi Föderáció elnöke, a fegyveres erők főparancsnoka kész lesz utasítást adni arra, hogy a választás napján ne hajtsanak végre támadásokat Ukrajna ellen. Kifejezetten a választás napján.”

Vlagyimir Putyin orosz elnök Kazanyban 2026. június 18-án. Fotó: Anasztaszia Baraskova/AFP

Donald Trump amerikai elnök október 10-én kijelentette, hogy Ukrajnában „ideje új elnököt választani”, mert Zelenszkij „soha nem köt megállapodásokat”. Zelenszkij erre azt javasolta Trumpnak, hogy „adja át Putyinnak”: Ukrajnának 60 napos tűzszünetre van szüksége a választások megtartásához. „Teljes tűzszünet 60 napra, és megszervezzük a választásokat” – mondta Zelenszkij.