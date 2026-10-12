Putyin elutasította a 60 napos tűzszünetet, de elképzelhetőnek tartja, hogy „kifejezetten a választás napján” ne támadjanak

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Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője közölte, hogy Oroszország nem egyezik bele egy 60 napos tűzszünetbe, amely lehetőséget adna az ukrán hatóságoknak az elnökválasztás megrendezésére – írja a Meduza.

A Kreml szóvivője ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy Oroszország a szavazás napján felfüggessze a támadásokat:

„Ha Kijevben valóban választásokat akarnak tartani, akkor az Oroszországi Föderáció elnöke, a fegyveres erők főparancsnoka kész lesz utasítást adni arra, hogy a választás napján ne hajtsanak végre támadásokat Ukrajna ellen. Kifejezetten a választás napján.”

Vlagyimir Putyin orosz elnök Kazanyban 2026. június 18-án.
Fotó: Anasztaszia Baraskova/AFP

Donald Trump amerikai elnök október 10-én kijelentette, hogy Ukrajnában „ideje új elnököt választani”, mert Zelenszkij „soha nem köt megállapodásokat”. Zelenszkij erre azt javasolta Trumpnak, hogy „adja át Putyinnak”: Ukrajnának 60 napos tűzszünetre van szüksége a választások megtartásához. „Teljes tűzszünet 60 napra, és megszervezzük a választásokat” – mondta Zelenszkij.

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