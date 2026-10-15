„Magyarországnak erős vezetője kell, hogy legyen, aki a törvények felett áll?” – erről is érdeklődött a Századvég a választás előtt

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A Századvég Rogán Antal hivatalának készült közvélemény-kutatásában megmérte, mennyire gondolkodnak szélsőségesen Magyarország lakói.

A kérdések olyan ügyekre vonatkoztak, ahol a Fidesz határozott, szélsőjobbos álláspontot képviselt, így az európai integráció elmélyítésére, a tekintélyelvűségre, a bevándorlásra és a szexuális kisebbségek jogaira.

A megyék között nagy volt a szórás, néha már-már hasraütésszerűen.

A választáson viszont minden megyében tarolt a Tisza.

Változó politikai törésvonalak. Ezt az utólag már a Fidesz számára vészjósló címet viselte az a századvéges tanulmány, amit közérdekű adatigényléssel kértünk ki a Miniszterelnökségtől.

A kutatáshoz 60 ezer embert kérdeztek meg, amit amúgy egy független közvélemény-kutató értetlenkedve fogadott. Azt mondta, egy ezerfős minta már reprezentatív, egy 3 ezresből jobban lehet elemezni az alcsoportokat, de „nincs az a kutatási cél, amihez szükség lenne 60 ezer emberre”.

Egymásba csúszó dimenziók

Hogy mit tudott hasznosítani a szövegből a megrendelő, a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda egy hónappal a választás előtt, az nem tudható.

A tanulmány egyik fő megállapítása mindenesetre az volt, hogy a rendszerváltás óta sokféle szembenállás létezett:

vallásos és szekuláris,

népi és urbánus,

„nemzeti” és „nyugatos”,

rendszerváltó elit és utódpárti elit,

modernizáció nyertese és vesztese,

szuverenista és integrista,

de a 2020-as években megjelent a digitális és affektív polarizáció, valamint a dimenziók egymásra csúsztak.

Kösz! – mondhatta Rogán.

A közvélemény-kutatás érdekessége, hogy (vár)megyénként mérték az emberek társadalmi folyamatokhoz való viszonyát. Vagyis ebből kirajzolódik, a tanulmány készítőinek szándéka szerint, hogy melyek Magyarország legszélsőségesebb (és legliberálisabb) megyéi.

Elöljáróban annyit elárulhatunk, hogy ezen a téren teljes szórás volt tapasztalható, ami megint csak felveti, mennyi értelme volt a felmérésnek, még ha 60 ezer embert is kérdeztek hozzá. Arról nem beszélve, hogy a választáson nem volt olyan megye, ahol ne szenvedett volna vereséget a Fidesz.

De melyek Magyarország legszélsőségesebb megyéi – legalábbis a választás előtt készült Századvég-felmérés szerint?