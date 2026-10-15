NEM HAGYJUK? Dehogynem. Íme a 444-es Macska ÁVH szégyenlistája a háztartásainkban élő szőrös kisfideszesekről

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Nincs menekvés. Én is egy négykilós sorozatbűnelkövetővel élek együtt

A fideszesek mellett itt az ideje a macskák elszámoltatásának! - mondtam ki 2 nappal ezelőtt a háztartási kisragadozók Ruff Bálintjaként, és a választópolgárok reakciója szerencsére nem maradt el. Boldogan jelentem, hogy csak úgy áradnak a feljelentések a frissen megalapított az Emberi Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalba (EVVH), amit az érintettek máris Macska ÁVH-nak csúfolnak.

De ezúttal nincs könyörület. Különös tekintettel arra, hogy a csajom tegnap azzal vádolt meg, hogy a macskák Hont Andrásaként gerinctelenül szolgálom őket. Ez szemenszedett hazugság, mert én nem 500 millió forintért, hanem elvi alapon csinálom.

A macskák a fideszeseknél is több ezer évvel régebben követnek el vagyon elleni bűncselekményeket, ezért a határt 2026. április 12-énél húztam meg. Ezeknek az állatoknak legkésőbb ekkor kellett volna rájönniük, hogy ebben az országban új szelek fújnak. Ezért kértem azt tőletek, olvasóktól, hogy aki károsultként vagy szemtanúként konkrét, lehetőleg képes bizonyítékkal rendelkezik bármilyen, április 13. óta macskák által elkövetett vagyon elleni bűncselekményről, küldje el a feljelentését.

Az eddigi eredmények

Bár Rogán Cecília tihanyi nyaralójának példája mást mutat, egy vagyon elleni bűncselekmény is lehet esztétikus. Ez azonban senkit se tévesszen meg! Legjobb példánk erre Gergő olvasónk macskája, aki az új függöny felrakása utáni napon művelte a következőt:

A newtoni törvényeket is sutba dobják, ha lopni lehet

Vannak annyira elszánt bűnözők, hogy az odaadásuk a becsületes áldozatok tiszteletét is kivívja. Ilyen elkövető Manuel macska, Géza olvasónk despotája, aki világritkaságként a gravitációt is képes legyőzni, íme a bizonyíték:

Hogy mi végett győzi le Manuel az Univerzumot összetartó erőt is, ha kell? Hát azért, hogy kirághasson még egy pástétomos tubust!

Munkakerülő Demokraták Szövetsége

Norbi feljelentőnk és I. Lucius Cicus sztorija újabb párhuzamra mutat rá egy egykori kormánypárt és a házimacskák között: mindkét csoport imádott, illetve imád olyan kamutevékenységet végezni, amivel a végén sokkal nagyobb kárt okoz, mintha semmit sem csinált volna. Pedig Cicus igazán előnyös munkavállalási szerződést kötött Norbiékkal. A Holt-Maros partjáról betévedő egerek, patkányok és egyéb rágcsálók megfogásának fejében elszállásolást kap párnával rendelkező komfortos faházban, és napi két étkezést, amelyből az egyik nedves konzerv. Megbecsüli magát ezért? Ugyan már. Az igazi macska csak röhög az ilyesmin:

„A legnagyobb galádság az volt, amikor egyszer szépen besétált a Holt-Maros felől, a szájában egy kövér patkánnyal. Döglött, gondoltam én naivan. Lucius azonban kényelmesen letette az udvar közepére a rágcsálót, aki láthatólag élt és virult, mert beszaladt a virágláda alá. Felháborodva rákiabáltam Luciusra, és kértem, hogy fogja meg, de rögtön! Ekkor lefeküdt, és elkezdett látszatból benyúlkálni a láda alá, majd 1-2 perc után rajtaütésszerűen elaludt. Hát így bízzon meg az ember egy macskában! Ahelyett, hogy elzavarná, inkább idehozza a nekünk rágcsálókat.”

Jó reggelt, Holt-Maros-part! A bűnös fotója le ne maradjon, ez ráadásul akciókép, ami a fenti, tipikusan immorális sztori kellős közepén készült:

Hol a patkány? Kit érdekel!

A még durvább bűnöket elkövetők szégyenpadra vonása előtt jöjjön lazításnak pár különdíj!