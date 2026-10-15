Nyugdíjas tábornokok kérik a Pentagont, hogy ne közvetítse élőben a 13 amerikai katonát meggyilkoló őrnagy kivégzését

72 nyugalmazott amerikai tábornok, admirális és más magas rangú katonatiszt gyakorol nyomást az amerikai kormányra, hogy mondja le a kivégzőosztag általi kivégzés élő közvetítésének tervét.

„Arra kérjük az elnököt, kongresszusi képviselőinket és polgártársainkat, hogy tegyenek lépéseket e barbár, hatalommal való visszaélés megakadályozása érdekében” – írták levelükben, amelyben azt is állították, hogy az élő közvetítés a tömeggyilkost „mártírrá” tenné.

Nidal Hasan Fotó: HANDOUT/AFP

A múlt héten a Pentagon bejelentette ugyanis, hogy élőben közvetíti Nidal Hasan, a hadsereg pszichiáterének december 3-i kivégzését, aki 13 fegyvertelen amerikai katonát lőtt le a Fort Hood katonai bázison.

A szerdán közzétett nyílt levélben a volt katonai vezetők – köztük 45 tábornok, 12 admirális és több volt főbíró – kijelentették, hogy nem ellenzik a halálbüntetés végrehajtását. Ugyanakkor szerintük a nyilvános kivégzés sértené az amerikai alkotmány kegyetlen és szokatlan büntetésekkel szembeni védelmét, és azt „a kukkolók és a nézők élvezetére szolgáló karnevállá” változtatná.

„Az ilyen típusú kizsákmányoló műsorszórás – amely becsmérli az emberi méltóságot – beszennyezi az azt alkalmazó hadsereg és az azt megengedő nemzet becsületét is” – írták. „Nemzetünk ellenségei ezt fogják felhasználni a gyűlölet szítására, az amerikai katonák és állampolgárok bántalmazására a jövőben, és Hasant mártírrá teszik katonatársai megtámadása és megölése miatt.”

Hasan a bíróságon azt állította, hogy ő hajtotta végre a Fort Hood-i lövöldözést, amely minden idők legvéresebb, nem harci jellegű támadása volt egy amerikai bázis ellen. Tettét abban a hitben hajtotta végre, hogy az afganisztáni muszlimokat és a tálibokat védi az amerikai hadseregtől. Hasant a támadás során lőtték le, és most kerekesszéket használ.

Az élő közvetítés tervét politikusok, tudósok, vallási vezetők és szakértők is hevesen bírálták. A második világháború óta ez lenne az első alkalom, hogy egy katonát kivégzőosztag elé állítanak az Egyesült Államokban. (BBC)