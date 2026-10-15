Olyan eladási hullám indult az AI-t övező bizonytalanságok miatt, hogy felfüggesztették a kereskedést a koreai tőzsdén

A dél-koreai értéktőzsde, a Korea Exchange csütörtökön helyi idő szerint 12.38 órakor 20 percre felfüggesztette a Kospi-piacon jegyzett részvények kereskedését, miután az irányadó Kospi index napközben több mint 8 százalékot esett a technológiai részvények eladási hulláma nyomán.

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A piacüzemeltető az idén kilencedik alkalommal alkalmazta ezt az intézkedést. A befektetői hangulatot rontotta az amerikai infláció gyorsulásáról közzétett adat, valamint az a bizonytalanság, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások fenntarthatóak-e, illetve képesek-e a várt hozamokat biztosítani. A szöuli tőzsdén jelentős eladói nyomás nehezedett a félvezetőipari vállalatokra.

A Samsung Electronics árfolyama napközben 8-9 százalék közötti mértékben, az SK Hynixé több mint 10 százalékkal csökkent. A Kospi index a kereskedés késő délelőtti szakaszában még 6-7 százalék közötti mínuszban mozgott, miután a piacnyitást követően már egyszer aktiválták a kereskedést lassító védelmi mechanizmust. A dél-koreai piac esése beleilleszkedett a régiós folyamatokba. A japán Nikkei index közel 5 százalékkal gyengült, miközben az ázsiai technológiai részvényeket széles körű eladási hullám sújtotta. A New York-i tőzsdén szerdán az S&P 500 index 1,1 százalékkal, a Nasdaq technológiai index pedig 1,9 százalékkal esett. (MTI)