Példátlan zuhanásban az okostelefonok piaca, és még nem értek a szakadék aljára

Divatbemutató Milánóban Fotó: STEFANO RELLANDINI/AFP

Az okostelefonpiac az elmúlt negyedévben a történelem legmeredekebb visszaesését szenvedte el, miután a memóriaköltségek emelkedése 22 százalékkal csökkentette a kiszállításokat – és az IDC piackutató cég szerint a helyzet tovább romlik majd.

Az IDC szerint az elmúlt évben a memóriakapacitás költségeinek emelkedése – amelyet elsősorban az AI-iparágból érkező megrendelések iránti kereslet okozott – rontotta a a szektor jövedelmezőségét, és

arra kényszerítette a vállalatokat, hogy emeljék az árakat, csökkentsék a műszaki paramétereket, és kivonják a piacról az olcsóbb modelleket.

A vezető márkák közül a Xiaomi és az Oppo kínai márkák szenvedték el a legnagyobb veszteségeket, míg az Apple és a Samsung visszaesése jóval kisebb mértékű volt.

Az eszközgyártók egyre inkább felismerik, hogy tartós strukturális változással állnak szemben, és az IDC szerint fellendülés legkorábban 2028-ban várható. Ahogy a vállalatok emelik az árakat és a fogyasztókat a drágább modellek felé terelik, a hosszú távú tendencia várhatóan azt jelenti, hogy az Apple és más, kiterjedt forgalmazási hálózattal és prémium termékválasztékkal rendelkező gyártók nagyobb részesedést szereznek egy kisebb piacon.

Nabila Popal, az IDC kutatási igazgatója szerint „a memóriák ára tavaly óta körülbelül 350 százalékkal emelkedett, és továbbra is növekszik, ami jelentős nyomást gyakorol a gyártók árréseire és szállítási volumeneire. A legrosszabb még hátravan.” (Bloomberg)