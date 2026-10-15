Ruszin-Szendi Romolusz javaslatára felmentették a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat korábbi igazgatóját

Ruszin-Szendi Romolusz honvédelmi miniszter előterjesztésére Baka András köztársasági elnök felmentéssel megszünteti Börcsök András dandártábornok szolgálati viszonyát – derül ki a Magyar Közlönyben megjelent határozatból.

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat korábbi igazgatójának jogviszonya nem azonnali hatállyal, hanem 2027. június 14-ével szűnik meg.

A 24.hu azt írja, hogy Börcsök András korábban a titkosszolgálat állományában töltött be vezető tisztségeket, többek között a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat igazgatói posztját látta el ezredesi rangban.

Kiemelkedő katonai és nemzetbiztonsági feladatellátása elismeréseként 2025. október 1-jei hatállyal léptették elő dandártábornokká. Pályája döntő részét a katonai felderítés és a katonai nemzetbiztonság területén teljesítette.