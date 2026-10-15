Tarr Zoltánék felülvizsgálják a lakitelki Lezsák-birodalommal kötött sok milliárd forintnyi szerződést

„Felülvizsgáljuk az elmúlt években több milliárd forintnyi közpénzből működő, a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által létrehozott Nemzeti Művelődési Intézet, illetve a minisztérium között kötött közszolgáltatási szerződést” – jelentette be Facebook-oldalán csütörtökön Tarr Zoltán kulturális miniszter. Azt írta, hogy az állam a szerződéssel kiszervezte közfeladatainak egy részét a Népfőiskolához kötődő intézetnek, „a mi célunk viszont az, hogy a közpénz útja és elköltése átlátható és indokolt legyen”.

A Lakitelek Alapítványt 1991-ben, a Népfőiskola Alapítványt 1992-ben alapította Lezsák Sándor és felesége, majd ez az alapítvány hozta létre Nemzeti Művelődési Intézet NKKft.-t. Ez a honlapján elérhető tájékoztató szerint „2017. január 1-től a Kulturális és Innovációs Minisztériummal kötött közszolgáltatási szerződés keretében” ellátja azokat a „közművelődési szakmai szolgáltató és módszertani feladatokat, amit az szellemi jogelődjük, a Nemzeti Művelődési Intézet költségvetési szervként végzett”.

Lezsák Sándor az 1990-es rendszerváltó országgyűlési választást megnyerő Magyar Demokrata Fórum alapító tagja volt – a szervezet az ő lakiteleki kertjében alakult meg –, parlamenti képviselővé választották 1990 után 1994-ben és 1998-ban is. A Dávid Ibolya pártelnökkel fennálló konfliktusa miatt 2006-ban már a Fidesz jelöltjeként indult és nyert a választáson, ezután idén tavaszig parlamenti képviselő és az országgyűlés fideszes alelnöke volt.

Lezsák Sándornál járt Orbán Viktor 2026. április 26-án, két héttel a parlamenti választások után Fotó: Lezsák Sándor / Facebook

Az idei választási kudarc után Orbán Viktor személyesen járt nála, a látogatás végén eldőlt, hogy Lezsák nem lesz parlamenti képviselő – az országos listán a 11. helyen volt, szóval simán bejutott volna –, viszont a népfőiskolája kapott egy 5 milliárdos búcsúajándékot Orbántól. Miután a NER másfél évtizede alatt több tízmilliárdos juttatást kaptak a szervezetei, és a Lakitelek melletti Hungarikumligetben – ahol 2024 decemberében mellszobrot állítottak Csurka Istvánnak – egy mini Igoriként minden megépült, mi szem-szájnak ingere: termálfürdő, élményközpont, kemping, turul formájú lovarda, Nimród csillagképet formázó footgolf pálya, planetárium, borkatedrális, nem is beszélve a Hungarikum Hotelről és a Nemzeti Művelődési Intézet giccsbe hajlóan archaizáló palotájáról.

Fotó: Bankó Gábor/444

A család egyébként Lezsák Sándor ötmilliárdos visszalépése után sem maradt parlamenti képviselet nélkül. Ugyanis Molnárné Lezsák Anna, Lezsák Sándor lánya, aki a Fidesz-KDNP közös pártlista 46. helyén volt, felvehette mandátumát.