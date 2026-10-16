„A Metallica nem azért van itt, mint más előadók, hogy befolyásoljon titeket a baromságaival” – a világ legnagyobb metálzenekarának esete a politikamentes szórakoztatással

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Október 10-én a negyedik koncertjét adta a Metallica a Las Vegas-i Sphere-ben az egészen márciusig tartó koncertrezidencia keretében, amikor James Hetfield frontember előbb köszönetet mondott mindenkinek, aki messzebbről utazott oda a koncert kedvéért, majd így folytatta:

„A Metallica nem azért van itt, mint más előadók, hogy befolyásoljon titeket a baromságaival. Azért vagyunk itt, hogy elfelejtsük mindazt a szart, ami odakint a világban folyik, oké? A Metallica a szeretetről, az energiáról és a kemény zenéről szól, bébi!”

A videó azonnal elkezdett terjedni, és újra felizzott a vita a zene és politika viszonyáról. A kijelentés komoly indulatokat váltott ki, már csak azért is, mert az sem volt nyilvánvaló, hogy pontosan kire gondol a Metallica frontembere a „más előadók” alatt. Sokan úgy érzik, a zenekar a politikamentes színpadi magatartásával ellentmondásba keveredik saját, évtizedeken átívelő, gyakran erősen társadalomkritikus és háborúellenes dalszövegeivel, és az ő helyzetükben a nem kiállás is felér a kiállással.

Fotó: PAUL BERGEN/AFP

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Benics Márk
ZENE