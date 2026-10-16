A TV Maci pizsamáit füzetben tartották nyilván, az Abigél jelmezeit sem leltározták rendesen a közmédiánál

A TV Maci híres pizsamáit és az Abigél jelmezeit is egy olyan raktárban őrizték a közmédiánál, ahol a kölcsönzéseket kézzel, füzetekben vezették, és a tárgyakon még vonalkód sem volt. Az MTVA jelmez-, kellék- és bútártáraiban összesen mintegy 95 ezer eszközt tartottak nyilván, ezeket azonban ténylegesen nem leltározták. A gyűjteményben 630 védett jelmez is található. A raktárosok maguk próbálták számon tartani az összességében milliárdos értékű tárgyakat, derül ki a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. közleményéből.

A közmédia átmeneti vezetése júliusban indított átvilágítást, amelynek során súlyos hiányosságokat találtak az MTVA vagyonnyilvántartásában.

A 2025-ös leltározáskor 9738 eszközt nem találtak meg, ezeket hiányként kivezették a nyilvántartásból.

Eredeti bruttó értékük összesen 2,1 milliárd forint volt. Ez nem a megállapított kár összege, a legtöbb tárgy könyv szerinti értéke ugyanis az értékcsökkenés miatt már nulla volt.

Az átvilágítás szerint a hiányzó eszközök ügyében korábban nem folyt érdemi vizsgálat, ráadásul több olyan tárgy is előkerült később, amelyet már kivezettek a nyilvántartásból. Mintegy 17 ezer eszközt máshol találtak meg, mint ahol a nyilvántartás szerint lennie kellett volna, további nyolcezret pedig nem létező szervezeti egységhez vagy ideiglenes helyhez rendeltek. Egy mintavételes ellenőrzés alapján az eszközök 36 százalékánál merült fel, hogy a nyilvántartás nem tükrözi a valós állapotot.

A rendszer állapotáról sokat elárul, hogy a 2025-ös leltárban még mindig szerepelt az 1999-ben leégett Budapest Sportcsarnok tetejére szerelt antennaállvány, valamint a Thália Színház tetejéről régen leszerelt és megsemmisített „mikrotorony” is. Egyes tételek mellé a dolgozók olyan megjegyzéseket írtak, mint a „húsz éve nincs”, a „soha nem is volt” vagy a „biztos Bródiban maradt”.

Az MTVA tavaly mintegy 173 ezer eszközt tartott nyilván, ezek több mint felét azonban ténylegesen meg sem számolták. Egyes irodavezetők nevéhez több tízezer tárgy tartozott. Az átvilágítók olyan, egyetlen ember nevére kiállított leltárívet is találtak, amely 401 oldalon keresztül sorolta az eszközöket. A Magyar Rádió Bródy Sándor utcai épületének elhagyásakor pedig 1803 tárgyat hagytak hátra selejtezés nélkül. A közlemény szerint arra számítottak, hogy majd valaki más elvégzi a selejtezést. Az auditorok a régi rádiószékházból eddig mindössze 13 csomag sárga Post-it-ot találtak meg.

Az ellenőrzés arra jutott, hogy az MTVA leltározási gyakorlata sem a számviteli követelményeknek, sem a szervezet saját szabályzatainak nem felelt meg. A korábbi belső ellenőrzések megállapításait sem követték érdemi intézkedések. Az Állami Számvevőszék 2023-ban közzétett, az MTVA gazdálkodását vizsgáló jelentése ugyanakkor nem tartalmazott a leltározással kapcsolatos megállapítást.