Egy hétig se bírta a Fehér Ház új szóvivője

Donald Trump amerikai elnök pénteken arról beszélt újságíróknak, hogy azt tanácsolta Katie Zachariának, a Fehér Ház új szóvivőjének, fontolja meg, hogy folytatja-e munkáját, miután alig egy héttel a hivatalba lépése után a nyilvánosság kereszttüzébe került.

„Azt mondtam neki: »Szerintem jobban jársz, ha boldog vagy, és nem vagyok biztos benne, hogy ebben a munkában valaha is boldog lehetsz.« Ebben semmi sem könnyű” – mondta Trump.

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A Fox News később a Fehér Ház egyik tisztviselőjére hivatkozva arról számolt be, hogy Zacharia távozik a szóvivői posztról. Zacharia kedden tartotta első sajtótájékoztatóját a Fehér Házban.

Zacharia korábban elmondta, hogy múlt szerdán telefonon keresték meg a szóvivői állással kapcsolatban, múlt pénteken pedig felajánlották neki, hogy Karoline Leavitt utódjaként átvegye a posztot. Trump később bejelentette a kinevezését. A bejelentésben ügyvédként mutatta be Zachariát.

Az elmúlt héten azonban bírálatok érték Zachariát, miután kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a kaliforniai Pepperdine Egyetem jogi karán végzett szóvivő valóban letette-e az ügyvédi szakvizsgát, amelynek teljesítése az ügyvédi hivatás gyakorlásának feltétele. Zacharia egy csütörtöki, a Fox Newsnak adott interjúban elismerte, hogy nem sikerült letennie az ügyvédi szakvizsgát. (Reuters)