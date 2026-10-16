Három ember agyonlövésével gyanúsítanak egy volt ortodox papot Kárpátalján

Három embert meggyilkoltak lövöldözésben a kárpátaljai Visken, a bűncselekmény elkövetésével a moszkvai patriarchátus alá tartozó Ukrán Ortodox Egyház (UPC) egy volt papját gyanúsították meg, akit őrizetbe is vettek, számolt be a megyei rendőrség pénteken a Facebookon.

A lövöldözés csütörtökön 16 óra körül történt a Huszti járásban található Visken. A rendőrök szerint a bűncselekmény elkövetésével egy 45 éves helyi lakos hozható összefüggésbe, akiről kiderült, hogy korábban az UPC papja volt.

A kép csak illusztráció. Fotó: ROMAN PILIPEY/AFP

A nyomozás adatai szerint a férfi fegyverrel lépett be egy helyi lakos udvarára, és többször rálőtt a házigazdára és annak feleségére. Ezután kiment az utcára, és tüzet nyitott a járókelőkre.

A lövöldözésben egy 62 és egy 64 éves férfi a helyszínen életét vesztette. Később a kórházban meghalt egy 86 éves nő is. További két áldozatot - egy 72 és egy 86 éves férfit - lőtt sebekkel kórházban ápolnak. Az elkövetőt emiatt kétszeres gyilkossági kísérlettel is gyanúsítják.

A rendvédelmi szervek a bűncselekmény lehetséges indítékai között azt a feltételezést is vizsgálják, hogy a gyanúsított és a település más lakói között személyes konfliktus alakult ki.

A házkutatások során a gyanúsított lakóhelyén, valamint a templom területén, ahol szolgált, a rendőrök több, nyilvántartásba nem vett fegyvert találtak és foglaltak le. Ezek között volt egy IZS-18 típusú vadászpuska, lőszerek, valamint egy, marihuánára hasonlító anyagot tartalmazó zacskó. A lefoglalt tárgyakat szakértői vizsgálatra küldték.

A gyanúsítottat ideiglenes fogdába helyezték. Vérmintát is vettek tőle annak megállapítására, hogy alkohol vagy kábítószer hatása alatt állt-e.

Az ügyészek indítványozni fogják, hogy a bíróság helyezze előzetes letartóztatásba, óvadék lehetősége nélkül.

A vád ellene két vagy több ember garázda indítékból elkövetett szándékos meggyilkolására, illetve két vagy több ember garázda indítékból elkövetett szándékos meggyilkolásának kísérletére vonatkozik, közölték a rendvédelmi szervek.

Visken október 16-át és 17-ét gyásznappá nyilvánították a lövöldözés halálos áldozatainak emlékére. (MTI)