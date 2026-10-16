Három gyerek és egy tanár halt meg Oregonban egy iskolai lövöldözésben

Egy 16 éves fiú lelőtt három gyereket (5, 8 és 11 évesek) és egy tanárt egy Oregon állambeli általános iskolában – írja a BBC. A rendőrség tájékoztatása szerint a fiú csütörtök délután hatolt be erőszakkal a Bendben található Silver Rail Általános Iskolába, miután rálőtt a zárt ajtókra. A tinédzsert végül egy járókelő lőtte le, aki „tűzharcba keveredett vele”.

A hatóságok közlése szerint egy hétéves gyereket és egy 54 éves tanárt kritikus állapotban szállítottak kórházba. Egyelőre nem derült ki, hogy a lövöldözőnek volt-e bármilyen kapcsolata az iskolával.

Fotó: MATHIEU LEWIS-ROLLAND/Getty Images via AFP

A mentőszolgálatok csütörtökön koradélután kaptak riasztást arról, hogy valaki lövöldözik az iskolában, a rendőrség szerint az első bejelentés viszont arról érkezett, hogy valaki egy „hosszú csövű fegyverrel” rálőtt egy autóra. Percekkel később érkezett több bejelentés is arról, hogy a támadó behatolt az iskolába.

A K-12 School Shooting Database adatai szerint 2025-ben 235 lövöldözés történt amerikai iskolákban, idén pedig eddig – ezt az esetet is beleértve – legalább 140.