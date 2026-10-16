Kirámolták a Megafon óbudai irodáját, két laptopot vittek el

Emlékszel még arra az irodahelyiségre, ahonnan tavaly nyáron Orbán és az őt akkoriban mindenhova Sancho Panzaként kísérő Menczer Tamás felszólította a Harcosok Klubja tagságát, hogy álljanak bele a vitákba, és vállalják fel a nyílt küzdelmet? Majd a nagymellényű élőzés után simán nem álltak meg válaszolni a bejáratnál ácsorgó újságírónk kérdéseire?

Ha nincs meg, sebaj, segítünk: ez volt az a kommunikációs erőközpont az óbudai Perc utca 8. szám alatti épület első és második emeletén, amely 2022 óta fokozatosan belakta Habony Árpád médiacégeinek örökségét. Innen szerkesztették egykor a Napi Gazdaságot, majd innen indult a Magyar Idők is, hogy aztán átadják a helyüket modern kori megfelelőiknek: a Dukász Magor vezette Digitális Szuverenitás Központnak és a hozzá kapcsolódó vállalkozásoknak, a Megafonnak és a Patriótának, ez utóbbi stúdióját is itt rendezték be.

Na, ezt az irodát most egy ismeretlen elkövető fényes nappal kirámolta.

A BRFK közlése szerint a rendelkezésre álló adatok alapján egy ismeretlen személy 2026. október 10-én, 15 óra körül jogtalanul bejutott a III. kerületi irodába, ahonnan két számítógépet és kisebb használati tárgyakat tulajdonított el. A BRFK III. Kerületi Rendőrkapitányságának munkatársai helyszíni szemlét tartottak, és lopás bűntettének gyanúja miatt nyomozást indítottak ismeretlen tettes ellen. Az elkövető felkutatása folyamatban van, az eljárás érdekében pedig bővebb tájékoztatást nem adnak.

Az iroda belső életét jól ismerő forrásunk szerint az épület védelme hagy némi kívánnivalót maga után. A részletekbe azonban nem ment bele, mert nem akart tippeket adni a hasonló betörésekhez.

Forrásunk ugyanakkor kételkedik abban, hogy előre megtervezett, profi munkáról lenne szó. Szerinte ha valaki célzottan akart volna betörni, azt már korábban megtette volna, ráadásul felkészültebben érkezik, és több mindent visz el. Inkább arra gyanakszik, hogy mivel a sajtó tele volt azzal, hogy ezekből az irodákból eltűntek az emberek, egyesek arra következtethettek, hogy értékek maradhattak hátra, amelyeket érdemes ellopni. „Kábé ennyire járnak be, hogy jönnek a hiénák széthordani az irodát” - mesélte.

Pixel-bástya jelzi a mai napig a Digitális Szuverenitás irodáját. Fotó: Kristóf Balázs/444

A Fidesz választási veresége után több médium is beszámolt arról, hogy a Megafon szinte minden dolgozójától megvált; az Opten cégnyilvántartása szerint pedig az influenszerkeltetőhöz több szállal kötődő DISZK pedig 92 alkalmazottjából mindössze 24 főt tartott meg a legfrissebb, augusztusi adatok szerint. Ezzel párhuzamosan májustól az Urban Studios irodaházban használt helyiségeik is kiadóvá váltak. Az ingatlanostól azonban akkor megtudtuk, hogy a cégek bérleti szerződése fix időre szólt, és ha nem találnak maguk helyett mást, annak lejártáig továbbra is fizetniük kell a bérleti díjat. Valószínűleg ez történhetett.