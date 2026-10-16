Öt méter mélyről ástak ki egy 1944-ben lelőtt szovjet repülőt Törtelnél, még a pilóta aláírása is előkerült a roncsok közül

Második világháborús szovjet vadászgép roncsait ásták ki öt méter mélyről a Pest megyei Törtelnél. A Jak-1B típusú gépet 1944 novemberében lőtte le Peter Düttmann német pilóta egy légi harcban. A szovjet gépet vezető Alekszandr Andrianov gárdahadnagynak sikerült kiugrania, de fogságba esett.

A roncsot Kocsis István roncskutató kezdte keresni, aki szemtanúk elbeszélései alapján szűkítette le a lehetséges helyszínt. A feltárás során kiderült, hogy a vadászgép nagy sebességgel csapódott a földbe, és apró darabokra szakadt. Ennek ellenére előkerültek a motor és a futómű részei, valamint a gép vászonborításának olyan darabjai, amelyeken még látható a vörös csillag és a gép oldalszáma.

A kiemelt második világháborús szovjet Jak-1-es vadászgép roncsának bemutatója Szolnokon. Fotó: Mészáros János/MTI/MTVA

A kutatók a pilóta személyes tárgyait is megtalálták, köztük egy könyvet, amiben még az aláírása is olvasható. A gépet az alkatrészeken talált azonosítószámok alapján sikerült egyértelműen beazonosítani. A leleteket most restaurálják, a jobb állapotban fennmaradt darabokat később a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiállításán mutatják majd be – mondta Magó Károly katonai roncskutató egy pénteki szolnoki sajtótájékoztatón.

(MTI)