Politico: Titokzatos Fingó Fantom garázdálkodik az Európai Tanács sajtószobájában

Gáz van az Európai Tanácsban, mármint a sajtószobában, ahol a Politico beszámolója szerint már nem először igyekszik oszlatni az összegyűlt újságírók tömegét a titokzatos Fingó Fantom. A lap tudósítója arról számolt be, hogy pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatója előtt már sokadszorra csapott le a sajtó képviselőire a penetráns fingszag.

A lap szerint már csütörtök este is probléma volt a Szellentő Szellemmel, aki akkor is eleresztett pár könnyfakasztót a tömegben. Ekkor a beszámoló szerint többeket is sikerült kikergetnie a teremből a brutális bűzzel.

Azt írják: „Mindenkit a kávé hajt, meg az, hogy ne maradjon le egy tájékoztatóról sem, szóval úgy véljük, hogy az ilyesmi várható”. De azért ők is azt kívánják, hogy bárcsak a vécén, vagy kültéren intézné el a gázeregetést a felelős.