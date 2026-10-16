Személyesen fenyegette meg Vučić az ellenálló műemlékeseket, hogy Trump vejének luxusszállodája épülhessen Belgrádban

Személyesen intézkedett Aleksandar Vučić a Trump-család belgrádi ingatlanberuházása érdekében – derítette ki a Guardian néhány nappal a szerb választások előtt. A brit laphoz került dokumentumok szerint a szerb elnök 2024 februárjában magához rendelte a műemlékvédelem vezetőit, és kiadta nekik, hogy szüntessék meg a jugoszláv hadsereg hajdani vezérkari épületének műemléki védettségét.

Ez volt az az épület, aminak egy részét 1999-ben a NATO bombázta le a Milosevic Jugoszláviája elleni háborúban, és aminek a helyére Donald Trump veje, Jared Kushner akart felhúzni egy 500 millió dolláros luxusszállodát és lakókomplexumot.

Tiltakozók a volt főhadiszállás épületénél. Fotó: FILIP STEVANOVIC/Anadolu via AFP

Az ügyből végül korrupciós botrány és vádemelés lett Szerbiában. Miután kiderült, hogy a szerb kormány titokban 99 évre, ingyen oda adta volna az ingatlant Kushneréknek, egy olyan szerződés is kiszivárgott, amiben kötelezettséget vállalt rá, hogy a beruházás kedvéért megszünteti a terület műemléki védettségét. Az ügy miatt műemlékvédelmi vezetők mondtak le – a szerb kormány pedig tíz nappal Trump 2024-es győzelme után visszavonta az épület védettségét.

Az ügyben aztán újabb fordulat jött: miután sorozatosan tüntettek a projekt ellen, úgy tűnt, hogy a szerb ügyészség ezúttal kiáll a hatalommal szemben. Több embert letartóztattak, még Nikola Selaković kulturális miniszter ellen is vádat emeltek hivatali visszaélés miatt. Vučić emiatt „korrupt bandának” nevezte az ügyészeket, és államcsínykísérlettel vádolta őket – Kushner cége azonban inkább bejelentette, hogy egyelőre elállnak a beruházástól.

Szerb diákok belgrádi tüntetése Kushner óriásprojektje ellen. Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

A Guardian most iratokkal és tanúvallomásokra hivatkozva mutatja be, hogy Vučić személyesen lépett fel az ügyben, hogy megszerezze a Trump-család támogatását. A lap forrásai szerint a szerb elnök sértegette a tisztviselőket, lustának és alkalmatlannak nevezte őket, és világossá tette, hogy vagy teljesítik az utasítását, vagy ki lesznek rúgva.

A cikk megjelentetését a Guardian az október 25-i szerb választások előttre időzítette, melyben Vučić most már miniszterelnökként próbálja megőrizni a hatalmát – az újvidéki tragédia után országos mozgalommá szerveződő egyetemisták azonban a korábbi választások gyenge ellenzékéhez képest komoly kihívást jelenthetnek számára.