Csak egy kampány volt Gryllus Dorka rosszulléte

Gryllus Dorka hétfőn reggel az RTL Reggeli című műsorának volt vendége, ahol láthatóan zavartan viselkedett, többször visszakérdezett, remegtek a kezei, leverte a víz és egy ponton vizet is kért a műsorvezetőtől. Az esettel kapcsolatban Gryllus férje is megszólalt, most viszont kiderült, mindez egy kampány része volt.

Gryllus egy videóban rávilágított, hogy mindez a dm felkérésére történt, és azért vállalta el a szereplést a „Menopauza megérdemli a megértést” reklámkampányban, hogy megmutassa a tüneteket.

Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

Az RTL közleménye szerint Gryllus „promóciós szereplése” egy fontos társadalmi ügyre kívánta felhívni a figyelmet, a kampány eredeti céljával pedig továbbra is egyetértenek, de látják és értik, hogy a megvalósítás kérdéseket vetett fel, és sokaknak csalódást okozhatott, amiért elnézést kérnek.

Gryllus tehát igazából nem lett rosszul a stúdióban, csak azt mutatta meg egy országnak az RTL bevonásával, hogy hogy néz ki ez az egész, és milyen a megfelelő reakció erre. Az a videó alatti kommentekből is látszott, hogy ez a figyelem az őszinte aggodalomból fakadt, de pont emiatt sokan csalódottak voltak, hogy Gryllus valójában csak megjátszotta a tüneteket. Valószínűleg emiatt döntött úgy az RTL, hogy reagál az ügyre, illetve az emiatt felmerült kérdésekre. (Telex)