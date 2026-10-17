Elhagyhatja a kórházat a pápa, akit kedden műtöttek rosszindulatú tüdődaganattal

A héten megműtött XIV. Leó pápa klinikai kórképe megfelelőnek bizonyul, a kórházból elbocsátható - közölték a római Gemelli Egyetemi Klinika orvosai szombaton. Az orvosi stáb szombat délelőtt újabb vérvizsgálatot és mellkasröntgent végzett az egyházfőn, ezek eredményeként adta ki a szakvéleményt, miszerint a XIV. Leó megfelelő állapotban van kórházból történő elbocsátásra.

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Ezzel egy időben a Vatikán bejelentette, hogy XIV. Leó a korai délutáni órákban hagyja el a Gemelli klinikát, és visszatér a pápai államba, írja az MTI. A pápa vasárnap délben az apostoli palotáknak a Szent Péter térre néző ablakából elmondja az úrangyala imádságot.

A 72 éves pápát kedden műtötték meg: rosszindulatú daganat miatt eltávolították jobb tüdejének alsó lebenyét. XIV. Leó múlt vasárnap maga jelentette be a déli Úrangyala imádság alkalmával, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, ezért műteni kell.

A 71 éves amerikai pápának nincsenek korábbi, ismert egészségi problémái és aktív életmódot folytat. Rendszeresen úszik és teniszezik.