Gyerekével iskolába tartó nőre támadt a medve a Székelyföldön, az asszony medencetöréssel és súlyos sebekkel került kórházba

Fényes nappal ért medvetámadás egy gyerekével iskolába tartó nőt a háromszéki Bodok községhez tartozó Zalán faluban, Sepsiszentgyörgytől mintegy 15 kilométerre északra. Az áldozat medencetöréssel és súlyos sebekkel került kórházba – írja a Székelyhon.

Az eset még csütörtökön történt, reggel 8 óra körül. Fodor István polgármester azt mondta, hogy a nő a fiát vitte az iskolába, amikor szembekerültek a medvével. A fiúnak sikerült bemenekülnie egy udvarba, a menekülő nőt azonban utolérte a medve, és bár az áldozat vastag kabátot viselt, karmaival mély sebeket ejtett csípőjén, karján és lábán.

Az asszonyt megműtötték, karmolt sebeit összevarrták, és rögzítették medencecsontjának letört darabját. Felépüléséhez várhatóan hosszú időre, akár több hónapra lehet szükség. Azért is megfigyelés alatt kell tartani a nőt, mert a medve karma komoly fertőzést okozhat.

Az eset után a sürgősségi bizottság sokáig kereste a medvét, de nem találták meg, és a támadás helyszínén állított csapda sem fogta el eddig. A polgármester azt mondta, hogy nem fogják elkábítani és áttelepíteni az állatot. „Ha egy medve megjelenik az utcán, egy település belterületén, azt azonnal lelövetem” – idézi az MTI Fodor Istvánt, aki szerint „nem hallgathatunk a végtelenségig a civil szervezetekre, nem tűrhetjük el, hogy a medvék végezzenek velünk”.

Romániában az elmúlt években rendszeressé vált, hogy medvék bukkannak fel lakott településeken, és jelentősen megnőtt a medvetámadások száma, amiknek egyre több a súlyos, illetve halálos áldozata. Egy korábbi, a barnamedve-populációt feltérképezni hivatott felmérés eredményei szerint az országban él Európa legnagyobb medvepopulációja, és itt figyelhető meg a medvefajok legnagyobb genetikai sokfélesége. A kutatás szerint az egyedszám 10 600 és 12 700 közöttire tehető.

Nicusor Dan román államfő a múlt héten hirdette ki a romániai medveállomány ritkítását célzó törvényt, amely ellen korábban alkotmányossági kifogást emelt, majd visszaküldte újratárgyalásra a parlamentnek. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által kezdeményezett jogszabály idén 859 barnamedve kilövését teszi lehetővé megelőzési céllal. További 110 védett nagyvadat beavatkozási céllal lehet levadászni, amennyiben emberi életet veszélyeztetnek.