Holoda Attila szerint felejtsük el, hogy olcsó lesz az energia

Az energetikai szakértő szerint a növekvő energiaigény kielégítése egyre nehezebb, a politikai beavatkozások pedig tovább bonyolítják a helyzetet. Így el kell felejteni azt, hogy az energia olcsó lesz. Míg 2019-ben megawattóránként 20 euró alatt mozgott a gáz ára, 2022 augusztusában a havi átlag elérte a 235 eurót. 2025-ben pedig már nagyjából 36 euró körül alakult az átlagár. Holoda Attila szerint, aki 2012-ben energiaügyi helyettes államtitkár is volt, a válság csúcsához képest jelentős volt a visszaesés, a korábbi árszint azonban nem állt helyre.

A Pénzügykutató Hetényi Körében tartott előadásában kifejtette a földgáz ára az áraméra is hatással van és nem lehet figyelmen kívül hagyni a távoli ellátási láncok problémáit sem. A Hormuzi-szoros példáján azt mutatta be, hogy ha az ázsiai vásárlók nem jutnak hozzá a megszokott energiamennyiséghez, más piacokon keresnek forrást, így az európai vevőkkel is versenyezni kezdenek.

Magyarország számára viszont marad az importfüggőség, viszont a fizikai kapcsolatokat illetően ma már jóval kedvezőbb a helyzet. Szlovénia kivételével ugyanis minden szomszédos országgal van vezetékes gázösszeköttetésünk. Számítása szerint még a szerbiai és az ukrajnai irány nélkül is körülbelül 13,5 milliárd köbméteres éves beszállítási kapacitás áll rendelkezésre. A feladat szerinte az, hogy ezeket a lehetőségeket megfelelő beszerzési szerződésekkel töltsük meg. Az orosz gáz kivezetésére készülve ehhez rövid, közép- és hosszú távú megállapodásokra is szükség van. A szuverenitásunkat ugyanis az növeli, ha nem vagyunk kitéve egyetlen eladónak.

Előadásában Holoda a magyar benzinkutak helyzetére is kitért, amit különösen problémásnak nevezett. Az általa ismertetett számok szerint a literenként körülbelül 13 forintos kiskereskedelmi árréssel 16 forintnyi kiskereskedelmi különadó áll szemben, még a működési költségek levonása előtt. Holoda szerint az alacsonyan tartott üzemanyagár önmagában nem biztosít fenntartható ellátást. Ha a független kutak bezárnak, az különösen azokon a vidéki településeken okozhat gondot, ahol nincs másik töltőállomás. Felidézte, hogy a 480 forintos ársapka idején 198 benzinkút zárt be, és közülük sok később sem tért vissza a piacra.

A magyar energetika egyik kevésbé látványos, de súlyos gondjának a távhőszolgáltatás helyzetét nevezte. Holoda szerint, ha három–öt éven belül nem történik érdemi változás, a rendszer komoly finanszírozási válságba kerülhet, egyes szolgáltatók működése pedig ellehetetlenülhet.

Ennek egyik fő okát a jelentős földgázfelhasználásban és a magas gázárban látja. Úgy véli, más energiaforrások, például geotermikus energia, villamos energia, biomassza vagy hulladékból előállított energia bevonására lenne szükség. (Pénzcentrum)