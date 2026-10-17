Mesterséges intelligenciát használó rakétát tesztelt Észak-Korea

Új típusú, a mesterséges intelligenciát (MI) használó, nagy sebességű, precíziós irányítású torpedórendszerrel hajtott végre víz alatti kísérletet Észak-Korea - jelentette szombaton a KCNA állami hírügynökség.

A KCNA sikeresnek nevezte a csütörtökön elvégzett tesztet, amely, mint kiemelte, jelentős lépést jelent az ország haditengerészeti fejlesztéseiben. A tájékoztatás szerint a mesterséges intelligenciát a torpedó célfelismerési és irányítási funkcióihoz alkalmazták.

Észak-Korea a legújabb fegyverkísérletet a két Korea közötti feszültség mélyülése közepette hajtotta végre. A múlt héten Dél-Korea végrehajtotta az első saját gyártású hiperszonikus siklójárművének (HGV) tesztrepülését, amelyet I Dzsemjong államfő is megtekintett. Szeptemberben Kim Dzsongun észak-koreai vezető bejelentette, hogy Phenjan nukleáris erővé fejlesztené haditengerészetét. (MTI)