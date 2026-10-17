Palvin Barbara hat héttel a szülés után újra a kifutón

A világhírű magyar modell, Palvin Barbara bejelentette, hogy kifutóra lép a Victoria’s Secret hétvégi divatbemutatóján.

Ez csak azért érdekes valamennyire is, mert hat héttel ezelőtt született meg a kislánya Dylan Sprouse-tól.

Palvin és Sprouse 2023-ban jegyezték el egymást, majd Ceglédbercelen házasodtak össze. Palvin májusban jelentette be, hogy gyereket vár, kevesebb mint egy évvel azután, hogy a nyilvánosság előtt beszélt arról, hogy endometriózissal műtötték.