Ruszin-Szendi Romulusz: Lesz Magyarországnak lézerfegyvere

Úgy tűnik, lesz Magyarországnak lézerfegyvere, jelentette ki Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a várpalotai gyakorlótéren tartott szakmai expó tapasztalatairól a Facebook-oldalára szombaton feltöltött videoüzenetében.

Kiemelte, egy év múlva olyan lézerfegyvere lesz Magyarországnak, a Magyar Honvédségnek, amely képes különböző típusú drónok megsemmisítésére.

Fotó: Haász János/AI

Hangsúlyozta, a magyar cégek magas színvonalon foglalkoznak haditechnikai fejlesztésekkel. „Büszkék lehetünk a magyar agyra, büszkék lehetünk a magyar fejlesztésre, én meg büszke vagyok a magyar katonákra” - fogalmazott a honvédelmi miniszter. (MTI)