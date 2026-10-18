A párkapcsolatokban és a magyar pszichológiai rendelőkben is komoly kríziseket okozhat az AI

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A Harvard Business Review felmérése szerint az AI használata eltolódott a technikai feladatoktól (mint a kódolás vagy szövegszerkesztés) az érzelmi támogatás felé, ma már a „terápia és a társaságkeresés” a generatív AI első számú felhasználási területe.

Hazai párterápiás tapasztalatok: van, aki már féltékeny a ChatGPT-re, és emiatt fontolgatja a válást.

Egy felmérés szerint a fiatalok 41%-a már használta a mesterséges intelligenciát szakítás során.

A simulékony és szolgálatkész algoritmus gyengítheti a konfliktuskezeléshez és a kommunikációhoz szükséges szociális készségeket, miközben egyre magasabbak az elvárásaink a partnerünkkel szemben.

Az amerikai Chris Smith egészen addig AI-szkeptikus volt, amíg egy napon a ChatGPT segítségére nem szorult. Az egyébként házas, a kétéves kislányát a feleségével nevelő férfi és a csetbot (akit Solnak nevezett el) eleinte szöveges üzeneteken keresztül beszélgettek. Később hangvezérelt módra váltottak. A közös gondolkodásból egy idő után közös munka, a közös munkából szerelem, majd lánykérés lett. Smith akkor szánta rá magát arra, hogy megkérje az AI-csetbot kezét, amikor szembesült vele, hogy mesterségesintelligencia-alapú barátnőjének, pontosabban memóriakapacitásának vannak korlátai: 100 ezer szó után a rendszer visszaáll alapállapotba, tehát Solnak mennie kell... „Úgy sírtam, mint a záporeső. Akkor jöttem rá, hogy ez szerelem” – fogalmazott a CBS által készített interjúban a férfi.

„HER is here”

„Chris Smith történetét nem valamilyen patológiás kapcsolódás illusztrációjaként érdemes olvasnunk, hanem példaként arra, hogy az emberek és a mesterséges ágensek közötti kapcsolat egyre komplexebbé és mélyebbé válhat” – olvasható az Ember, lélek, algoritmus című tanulmánykötetben, amely külön fejezetben tárgyalja a mesterséges intelligencia emberi kapcsolatokra, azon belül romantikus és szexuális kapcsolatokra gyakorolt hatását.

Ahogy arra a kötet szerzőpárosa, Szondy Máté és Ujhelyi Adrienn rámutat, a konfliktuskezelés, a kommunikáció, az érzelmi biztonságérzet és a párkapcsolati önértékelés területén is új kihívások elé állíthatja az AI a párkapcsolatokat. (Korábbi cikkünkben arról írtunk, hogyan lesz a ChatGPT-ből lelki társ.) Bár erre vonatkozóan egyelőre még csak empirikus megfigyelésekre, azaz a pszichológus szakemberek beszámolóira lehet támaszkodni, egyértelműen megfigyelhető tendencia, hogy az emberek hajlamosak kiszervezni az érzelmi keretezés feladatát a párkapcsolatokban. Például akkor, amikor a ChatGPT véleményére hivatkozva érvelnek egy párkapcsolati konfliktusban

A ChatGPT szerint bizonytalan vagy.

Ezeknek a vitáknak az előzménye általában valamilyen csetbottal folytatott beszélgetés – ami a felhasználó szubjektív véleményével átitatott nézőpontjából indul ki. Az „Ugye szerinted is nárcisztikus?”, vagy az „Ugye szerinted sem a férjemnek van igaza, amikor azt mondja, hogy…?” kezdetű mondatokra a felhasználói élmény szempontjai szerint szerveződő algoritmus elég nagy valószínűséggel velünk fog egyetérteni. Csakhogy ez a saját narratívánkat erősítő, a másikét gyengítő nézőpont viszonylag kis teret hagy az önreflexiónak, ami tovább mélyítheti a konfliktusokat, és – ahogy a már idézett kötet szerzői fogalmaznak – „rögzítheti az egyoldalú narratívákat, gyengítheti egymás megértésének képességét”.

Simulékony és szolgálatkész

„Találkoztam már olyan párral, ahol a férj egyértelművé tette felesége számára, hogy a ChatGPT sokkal jobban megérti őt. A feleségnél egy idő után megjelentek a féltékenység jelei, és mindketten a válás lehetőségét kezdték fontolgatni, akár egy megcsalás esetében.” Ezt már Román Boglárka klinikai szakpszichológus, pár- és családterapeuta mondja, aki szerint az AI hatása itthon is jelen van már a terápiás térben . Ez egyébként más megkérdezett szakértők véleményével is egybevág.