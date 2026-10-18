Két Ryanair-gép is madárnak ütközött Budapesten, az egyik kifutópályát le is zárták

Két gép is madarakkal ütközött szombaton a budapesti repülőtéren, az egyik – Algheroba tartó – járat megszakította a felszállást, a másik – Nápolyba tartó – viszont folytatta útját – derült ki az RTL Híradójából. A kifutópályát az eset után közel húsz percre lezárták, ezért több gép a reptér felett körözve várta, hogy leszállhasson.

Fotó: Németh Dániel/444

A híradó azt is megtudta, hogy egy közönséges egerészölyv okozta a fennforgást Ferihegyen. A reptér közlése szerint gyakoriak a madárütközések, az viszont ritka, hogy néhány percen belül kétszer is ilyen történjen. A reptér igyekszik többféle módszerrel távol tartani a madarakat, például egyes fajok vészjelzéseit imitáló hangsugárzással, hangágyúkkal és riasztó alakokkal.