Magyar Péter sírva nevetős emojival reagált arra, hogy a „miniszterelnö kúr”

Miután Takács Péter, a Fidesz-kormány egykori egészségügyi államtitkára szombaton arról beszélt, hogy Magyar Péter és a Tisza tehet arról, hogy 2025-ben csökkent a gyerekszületések száma, Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke közzétett egy Facebook-posztot az alábbi szöveggel:

„Takács Péter lélegeztetőgép-kufár szerint személyesen miattam születik kevesebb gyerek Magyarországon 2024 óta. Értettem a célzást. Mentségemre szóljon, hogy kevesebb időm jutott erre az utóbbi időben…”

Magyar a mondanivalója végére beszúrt egy izzadva vigyorgó emojit, majd két kommentet is írt posztja alá, az első a szokásos „Oszd meg, kommenteld és lájkold kérlek” volt, annyi kiegészítéssel, hogy hozzáfűzte; „hogy a Fidesz Tinder-huszárához is eljusson!”, a második kommentben pedig azt írta: „No Tinder no Kinder”, amihez rakott egy sírva nevetős emojit is.

De a móka ezzel nem ért véget, mert egy kommentelő két sírva nevetős emoji kíséretében megjegyezte: „Na de miniszterelnö kúr”, amire Magyarország miniszterelnöke egy nevetős fejjel reagált, és egy válaszkommentben sírva nevetős emojival fejezte ki, mennyire tetszett neki a „miniszterelnö kúr”.

Hát ilyenek történnek 2026-ban a magyar belpolitikában.

Magyar mindezt Instagramon is közzétette, ott azonban a kormányzati vizuál is párosult mondanivalójához, ami arra enged következtetni, hogy ez kormányzati tájékoztatás: