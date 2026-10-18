Nemzetközi illegális kutyakereskedelemmel gyanúsít állatorvosokat és kereskedőket az NNI

Több Pest megyei kisállat-kereskedő fizetett le állatorvosokat, hogy exportra szánt kutyáknak állítsanak ki hamis állatútleveleket – derül ki a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) közleményéből, amiben az illegális kutyakereskedő hálózattal kapcsolatos nyomozás jelenlegi állapotát ismertetik.

A hatóság jelenleg öt embert gyanúsít, a kisállatok forrását azonban egyelőre nem derítették fel. A kereskedők a kiskutyákat 80-100 ezer forint között vásárolták, külföldön – jellemzően Olaszországban, Hollandiában, Belgiumban, Németországban, de előfordult, hogy az Egyesült Államokban is – pedig tízszeres áron, 3-4 ezer euróért adták tovább.

Mint írják, az illegális üzlet évek óta folyt. A kereskedők általában már a kiskutyákat is a szabályokat megkerülve szerezték be szaporítóktól. Jellemzően kistestű kutyákkal kereskedtek: uszkárokkal, si-cukkal, máltai selyemkutyákkal és francia bulldogokkal.

Az állatok a kezdetektől fogva fiktív adatokkal kerültek be a rendszerbe. Hogy mielőbb külföldre szállíthassák őket, a kereskedők lefizették az állatorvosokat, hogy az állatútlevelekben szereplő adatokat meghamisítsák. Erre azért volt szükség, mert 15 hetes kora előtt egy kutya nem szállítható külföldre.

Az első veszettség elleni oltását 12 hetes korában, a másodikat 15 hetesen kell beadni. A kutyák azonban ekkorra már nagyobb méretűek, így nehezebben értékesíthetők. Ezt kijátszva írták át az orvosok a kutyák adatait.

Általában meg sem kapták kiutazásuk előtt a kötelező védőoltásokat. Így sokan közülük útközben megbetegedtek és elpusztultak. A külföldre kikerült ebek között is volt több férges, illetve mozgásszervi problémákkal küzdő állat. A kötelező chippelésük is általában közvetlenül a kiutazás előtt történt csak meg.

Miután feltérképezték a hálózat működését, az NNI nyomozói szeptemberben és októberben akcióztak több Pest megyei településen. Szaporítóknál, állatkereskedőknél és állatorvosoknál is voltak házkutatások. Ezek során lefoglaltak orvosi vényre kiadható vakcinákat, kisállatok jelölésére használatos csipeket, biankó oltási könyveket és útleveleket, valamint kereskedőkre vonatkozó iratokat és digitális adatokat.

Az egyik orvosnál több mint 9 millió forint készpénzt is lefoglaltak, illetve több fokozottan védett állat preparátumát is megtalálták. Ezek között volt barnamedve, parlagi és szirti sas, uhu, vidra, vörös és szürkegém, vadmacska és egerészölyv, amiket engedély nélkül tartott.

Az NNI nyomozói két állatorvost vesztegetés elfogadása és közokirat-hamisítás, míg három kutyakereskedőt vesztegetés és közokirat-hamisításra felbujtás miatt hallgattak ki gyanúsítottként. Valamennyien szabadlábon védekeznek.

Mint írják, az ügynek itt nincs vége, a nyomozók igyekeznek kideríteni, hogy a kereskedők kiktől vásárolták meg a kisállatokat, illetve azt is, hogy a hálózatnak voltak-e más tagjai is.