1,1 milliárd forinttal csökkentették Békéscsaba idei kiadásait

Csökkentette több mint egymilliárd forinttal Békéscsaba idei költségvetésének kiadási oldalát a város közgyűlése, ugyanis ennyivel kevesebb iparűzési adó folyik be várhatóan év végéig a büdzsébe.

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) polgármester azt mondta, emellett kb. 100 millió forinttal emelik a bevételi előirányzatokat. Az összeg a pénzügyi források hasznosításából adódó kamatbevétel növekményéből és osztalékbevételek elszámolásából áll össze.

Minden területet érint

Az önkormányzati intézményeknél a dologi költségek 1 százalékát tartalékba helyezik, a kiadási elirányzatoknál pedig több mint 60 tételt csökkentenek. Egészségügyi, szociális, városüzemeltetési és -gazdálkodási, sport- és kulturális területet, rendezvényeket is érint a csökkentés – közölte a polgármester.

A közgyűlés soron kívüli ülésén több mint 60 előirányzatot módosítottak összesen 1,1 milliárd forint értékben, ebből 590 millió forint működési, 511 millió felhalmozási célú kiadáscsökkentés.

Sporttámogatástól szúnyoggyérítésig

Téli útüzemeltetésre például 58 millióval kevesebbet szánnak, a közúti és gyalogoshidak felújítására szánt keretet idén 123 millióval csökkentik, az Árpád fürdőt 20 millióval kevesebbel támogatják, a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. előirányzata 35 millió forinttal esik vissza. A sporttámogatást 13,5 millió a szúnyoggyérítésre szánt összeget 13 millió forinttal csökkentik.

Az ülésen kiosztott táblázat szerint a békéscsabai felsőoktatásra és a Csabakártya programra szánt összegeket (1-1 millió forint) lenullázzák; ahogyan a gyalogátkelőhelyek kialakítására szánt 17,6 milliót vagy a csapadékvíz-hálózat felújítására szánt 14 millió forintot is.

Kolbásztöltők a 25. Csabai Kolbászfesztiválon 2022-ben Fotó: Bankó Gábor/444

Per a MÁV-val

Nagyobb összeget jelent a MÁV-val szemben fennálló többlettámogatás kérdése. Az önkormányzat a személyszállítási cég több tételét vitatja, jelenleg peres eljárás is zajlik az ügyben, ami idén várhatóan nem ér véget, így az erre eredetileg beállított 168 millió forintot kiveszik az idei költségvetésből, megjegyezve, hogy valamekkora összeget jövőre szánni kell erre. Közbeszerzési eljárás folyik több belterületi, szilárd burkolattal nem rendelkező utca aszfaltozására, ebből egy esetben jövőre kell teljesítenie a kivitelezőnek, így ott is „felszabadítható” 80 millió forint.

Sűrű, feszített, izgalmas költségvetés-tervezés

A kiadáscsökkentő tételek több mint fele valójában „átütemezést” jelent a jövő évre - mondta az ülésen Szarvas Péter, hozzátéve, hogy „sűrű, feszített, izgalmas” 2027. évi költségvetés-tervezési időszak következik.

Azt mondta, az 1100 hivatali dolgozó közül senkit sem küldenek el.

2 milliárd forint szolidaritás

Opauszki Zoltán (Fidesz-KDNP) tanácsnok az MTI-nek azt mondta, a szolidaritási hozzájárulás idei csökkentésével kapcsolatban a polgármester levelet küldött a pénzügyminisztériumnak, még nem érkezett válasz. A jövő évi összeg esetén az eddigi egyeztetések alapján 15 százalékpont körüli csökkentésre van kilátás.

Idén kb. 2 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kell Békéscsabának fizetnie, 3 részletet már befizettek, október 20-ig kell a maradék 765 milliót átutalni.

A rendkívüli ülésen az első napirend arról szólt, hogy nem tervezési hiba történt, és hogy többi megyei jogú városban is jelentős visszaesést tapasztaltak. „A gazdasági visszaesés hatásai már a 2026-os évben is érezhetőek, és ez a folyamat minden bizonnyal a jövő évet is érzékenyen fogja érinteni” – olvasható az elfogadott előterjesztésben.

Miért folyt be kevesebb pénz?

Március 31-ig 12 százalékkal több iparűzési adóbevétel folyt be a városi kasszába, mint 2025 ugyanezen időszakában, 2,559 milliárd forint helyett 2,868 milliárd forint. Nyáron már látszott némi visszaesés, de ez az első fél évre „mindössze” 159 millió forintot jelentett. Szeptember 15-ig viszont a 3,730 milliárd forinthoz képest 2,665 milliárd forintot fizettek be a cégek.

Az előterjesztés szerint ennek okai között szerepel például az, hogy voltak előlegmódosítási és méltányossági kérelmek, önellenőrzés miatti adótörlések, nőtt a túlfizetések miatt visszafizetett összeg. Az adózók 375,5 millió forint adóelőleg törlését kérték, ez az összeg 2025-ben 170 millió forint volt.

Az elemzés szerint három szektorban tapasztaltak csökkenést: a feldolgozóiparban, a kereskedelemben és a művészet-sport-szabadidő szektorban.

A 14 jelen lévő képviselő 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett fogadta el a költségvetés módosítását. (MTI)