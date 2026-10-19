Jövőre, 43 év után távozik a CNN-től Christiane Amanpour, a hírcsatorna vezető nemzetközi műsorvezetője – írja a Reuters egy belső feljegyzésre hivatkozva.

A korábban Paramount Skydance néven működő Skydance a hónap elején lezárta a Warner Bros. Discovery 110 milliárd dolláros felvásárlását, így a CNN és a CBS News egyazon vállalatcsoporthoz került.

A Skydance vezérigazgatóját, David Ellisont számos kritika érte a CBS News irányítása miatt. Törvényhozók azzal vádolták Ellisont, hogy a CBS News hírszolgáltatását Donald Trump elnöknek kedvező módon alakítja.

A 68 éves brit–iráni Amanpour első jelentős tudósítói megbízatása az első öbölháború volt, később pedig a boszniai, ruandai, afganisztáni, ukrajnai és iráni konfliktusokról is beszámolt. Amanpour az év végén befejezi a CNN-en és a PBS-en futó napi műsorait, de májusig még vezet egy heti műsort a CNN-en, júniusig pedig részt vesz az átállásban.

Christiane Amanpour 2025. március 11-én New Yorkban. Fotó: Thenews2, M10s/NurPhoto via AFP

A CNN vezetője, Mark Thompson és a CBS News főszerkesztője, Bari Weiss is megtarthatta pozícióját. Mindketten Ellisonnak és a cég másik vezérigazgatójának, Ynon Kreiznek tartoznak beszámolási kötelezettséggel. (Reuters)