A bíróság szerint 190 gyermek meggyilkolásában bűnös a követőit halálra éheztető kenyai szektavezér

190 gyermek és 1 felnőtt meggyilkolásában találta bűnösnek a bíróság az önjelölt kenyai lelkészt és szektavezért, Paul Nthenge Mackenzie-t. A férfira november 6-án szabják ki az ítéletet. Mackenzie szektájának 29 vezetőjét is bűnösnek találta a bíróság gyilkosság miatt. Valamennyien ártatlannak vallották magukat, azt mondták, senkit sem kényszerítettek rá, hogy meghaljon.

Mackenzie éhhalálra buzdította híveit, hogy így találkozhassanak Jézussal. A férfit 2023 áprilisában tartóztatták le, miután halottakat találtak a Shakahola erdőben, az Indiai-óceán közelében. A boncolás során kiderült, hogy a 429 áldozat többsége éhen halt. Másokat, köztük gyermekeket, megfojtottak vagy halálra vertek. A férfit 2024 januárjában állították bíróság elé.

Paul Nthenge Mackenzie Fotó: -/AFP

Mackenzie 2003-ban hozta létre a szektáját, amihez az évek során több ezren csatlakoztak. A kenyai hatóságok tisztában voltak a szekta radikalizmusával, 2017-ben meg is vádolták Mackenzie-t a szélsőséges nézetei miatt. A férfi illegálisan szervezett a híveinek oktatást, mert szerinte a meglévő iskolai rendszer nincs a Bibliával összhangban. Végül azonban felmentették a vádak alól.

A szekta fő templomát 2019-ben zárták be, Mackenzie akkor költözött a Shakahola erdőbe, ahová követőit is magával hívta. (via BBC)