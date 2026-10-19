A bíróság szerint 190 gyermek meggyilkolásában bűnös a követőit halálra éheztető kenyai szektavezér

külföld

190 gyermek és 1 felnőtt meggyilkolásában találta bűnösnek a bíróság az önjelölt kenyai lelkészt és szektavezért, Paul Nthenge Mackenzie-t. A férfira november 6-án szabják ki az ítéletet. Mackenzie szektájának 29 vezetőjét is bűnösnek találta a bíróság gyilkosság miatt. Valamennyien ártatlannak vallották magukat, azt mondták, senkit sem kényszerítettek rá, hogy meghaljon.

Mackenzie éhhalálra buzdította híveit, hogy így találkozhassanak Jézussal. A férfit 2023 áprilisában tartóztatták le, miután halottakat találtak a Shakahola erdőben, az Indiai-óceán közelében. A boncolás során kiderült, hogy a 429 áldozat többsége éhen halt. Másokat, köztük gyermekeket, megfojtottak vagy halálra vertek. A férfit 2024 januárjában állították bíróság elé.

Paul Nthenge Mackenzie
Fotó: -/AFP

Mackenzie 2003-ban hozta létre a szektáját, amihez az évek során több ezren csatlakoztak. A kenyai hatóságok tisztában voltak a szekta radikalizmusával, 2017-ben meg is vádolták Mackenzie-t a szélsőséges nézetei miatt. A férfi illegálisan szervezett a híveinek oktatást, mert szerinte a meglévő iskolai rendszer nincs a Bibliával összhangban. Végül azonban felmentették a vádak alól.

A szekta fő templomát 2019-ben zárták be, Mackenzie akkor költözött a Shakahola erdőbe, ahová követőit is magával hívta. (via BBC)

külföld Paul Nthenge Mackenzie kenya gyilkosság
Kapcsolódó cikkek

Több mint 200 embert éheztethetett halálra egy szektavezér Kenyában

Híveinek azt mondta, hogyha éhen halnak, találkozhatnak Jézussal.

Fődi Kitti
külföld