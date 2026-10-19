Apa lesz a meleg holland miniszterelnök

Rob Jetten holland miniszterelnök és jegyese, Nicolás Keenan gyeplabdajátékos közös Instagram-posztban jelentette be, hogy apák lesznek. Azt írták, hihetetlenül hálásak a petesejtdonornak, a béranyának és mindkét nő családjának.

Nicolás Keenan és Rob Jetten Fotó: ROBIN UTRECHT/ANP via AFP

Jetten a centrista D66 párt politikusa, és az év eleje óta Hollandia első vállaltan meleg miniszterelnöke. Három pártból álló, kisebbségi koalíciós kormányt vezet. Partnere az argentin gyeplabda válogatott tagja. Eredetileg idén akartak összeházasodni, de a zsúfolt naptáruk miatt jövőre halasztották az esküvőt.

Hollandiában legális a béranyaság. A leendő szülők maguk választhatnak béranyát közeli rokonaik vagy barátaik közül. A szülők és a béranyák közötti közvetítői tevékenység azonban bűcselekmény.