Egyetlen terméket sem lehet kapni a DPK Shopban, a Lázár Bazár pedig el is tűnt

Nem könnyű manapság fideszesnek lenni. Nem elég, hogy a párt folyamatosan kapja a pofonokat a brutális választási vereség óta, a megmaradt törzsszavazóival sem törődik. Az elhagyatottság-érzést fokozza, hogy már a DPK Shopban sem lehet vásárolni.

A Fidesz tavaly ősszel nyitotta a webshopot, amiben különböző fideszes ajándéktárgyakat lehetett vásárolni. Többek között Orbán Viktoros pólót, „Szabad és Szuverén” feliratú pulóvert vagy bekeretezett Nemzeti Hitvallást is be lehetett szerezni.

Jelenleg azonban semmi sincs. A webshop ugyanis azt írja, hogy valamennyi termék „elfogyott”.

Jeszenszky Zsolt a DPK Shopban árult pólóban a nyíregyházi DPK-gyűlésen 2025. november 29-én Fotó: Németh Dániel/444

Lázár János ajándéktárgyai pedig a honlapról is eltűntek. A volt építési és közlekedési miniszter a Lázárinfók „sikerén” felbuzdulva dobta piacra a termékeit, amiket a Lázár Bazárban, a DPK Shop aloldalán lehetett beszerezni.

Lázár János az egyik Lázár Bazáros pulóverben Fotó: Bankó Gábor/444

A „Jobbra át” feliratú pulóvert vagy a „Most a vidék jön!” feliratú bögrét azonban hiába keresi az ember a honlapon, a Lázár hónapok óta inaktív weboldalán elérhető url automatikusan átirányít a főoldalra.