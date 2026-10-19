Hatalmas buliba torkollott a Közért különkiadásának sold out-os bemutatója

A majdnem egy órás különkiadásban azt jártuk körül, hogy mi minden változott Magyarországon az Orbán-korszak lezárása óta. Emellett pedig megpróbáltuk megválaszolni a hónapok óta újra és újra felmerülő a kérdést: kormány- vagy rendszerváltás történt Magyarországon?
A beszélgetésen meséltünk a Közért készítéséről, kihívásainkról és forgatási élményeinkről, majd utána a ti kérdéseitekre is válaszoltunk.
A filmezés után pedig átfordultunk az este bulis részére, ahol magyar sajtó képviselői táncoltattak meg mindenkit. Miután pedig már lement a 444, a Lukka Lukka b2b Yolopuki, a Partizán és a Jólvanezígy x Kultúrsokk DJ-szettje, átadtuk a profiknak a stafétát, és az este hátralévő részében a cicciolina.jpeg, és wobe muzsikált a pult mögül.
Köszi mindenkinek, aki eljött a premierre meg a bulira, és külön köszönjük minden előfizetőnk támogatását, akik nélkül nem csinálhatnánk ilyen átfogó anyagokat! Aki pedig most lemaradt, ne keseredjen el, mert tervezünk még hasonló eseményeket. Addig is pedig itt lehet megnézni milyen volt az első Közért buli: