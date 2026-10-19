Kisebb csoda az M4-esen: senki sem sérült meg, miután egy autós majdnem ráfutott az előtte haladóra, majd visszapattant a szalagkorlátról

Akciófilmbe illő jelenet történt október 15-én az M4-es autóúton. A Cegléd és Abony közötti szakaszon egy autós a többi járműhöz képest láthatóan nagyobb sebességgel haladt a külső sávban. A sofőr már majdnem utolérte az előtte haladó autót, amikor az utolsó pillanatban elrántotta a kormányt. A hirtelen kormánymozdulattól az autó megpördült, nekiütközött a belső szalagkorlátnak, és végül a leállósávban állt meg.





Csodával határos módon a balesetben senki sem sérült meg. Az összetört autó sofőrje gyorsan kiszállt a járműből.

Az MKIF videóján azonban az is látszik, hogy nemcsak a ráfutásos balesetet éppen megúszó fekete autó, hanem további 9 jármű is elhajtott az összetört autó mellett. Pedig a segítségnyújtás mindenkinek kötelező, elmulasztása pedig bűncselekménynek minősül. A balesetezett sofőrnek végül egy fehér furgon sofőrje segített.