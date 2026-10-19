Radnaimark.hu – a Fidesz utolsó nagy fekete kampányának története

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2024. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjjel a társaság úgy döntött, ideje enni valamit. Nem sokkal korábban az utolsók között jöttek el a nyár eleji EP-választási sikert ünneplő tiszás buliból, a Lock nevű szórakozóhelyről. Már hajnalodott, amikor lecsaptak az életmentő gíroszra a Nagykörúton.

Hazamenni még nem volt kedve senkinek, egyikük barátja a közelben bérelt lakást a hétvégére, a gíroszozás után arrafele vették az irányt. Két nő és két férfi, plusz egy sofőr. A korai órák ellenére még mindig 20 fok feletti meleg idő, nyári hajnal. Egyikük kevesebb mint két év múlva Magyarország miniszterelnöke lesz.

A házigazda nagydarab, szívélyes, erős székely akcentussal beszélő férfi. Örül, hogy fogadhatja őket. Öten ülik körül az asztalt a nappaliban – itt térnek el először a visszaemlékezések. Volt, aki fehér port látott az asztalon a pia mellett, erre a házigazda másképpen emlékszik, szerinte nem volt drog a lakásban. Az mindenesetre biztos, hogy nagyon rövid időn belül Magyar Péter és az exbarátnője, Vogel Evelin, akivel együtt jött fel az apartmanba, bemennek egy szobába szexelni.

A másik férfi-női páros, akikkel érkeztek, nem sokkal később lelép, ahogyan a várakozó sofőr is. A házigazda lefekszik aludni. Magyarék másnap úgy slisszolnak el, hogy a házigazda még alszik. A 2026-os választási kampány, de talán a 21. századi magyar politikatörténet leghírhedtebb házibulija ezek alapján nehezen nevezhető bulinak, de a későbbi események szempontjából ez nem sokat számított.

Másfél évvel az este után egyszer csak rejtélyes weboldal jelent meg radnaimark.hu címen. Az oldal egy plafonhoz vagy felső sarokhoz rögzített kamerával mutatott egy üres ágyat egy fekete-fehér képen, felette a „coming soon”, azaz „hamarosan következik” felirattal. Nem sokkal később a propagandamédia bugyraiban azt kezdték sejtetni, hogy „kering egy hír”, miszerint Radnai Márk és Magyar Péter valamiféle orgián vettek részt, és ezt láthatjuk majd az oldalra hamarosan kikerülő felvételen. Később már kábítószerezésről szóltak az írások, esetleg a kettőről egyszerre, például: „Magyar Péter drogos, orgiás bulija: mutatjuk, mi történt aznap este.” (Magyar Nemzet, 2026. február 13.)

Magyar elismerte, hogy ott volt akkor a lakásban, hogy látott ott drogot, de azt mondta, ahhoz nem nyúlt. „Vogel Evelinnel konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettünk” – mondta, és hozzátette, hogy ha bárki nyilvánosságra hozna erről bármiféle videót, a teljes felvételt tegye közzé, vágatlanul.

A radnaimark.hu-n végül nem jelent meg semmi érdemleges. Egészen idáig rejtély volt, ki indította el az oldalt, és hogy mi állt a sejtetések mögött.

A 444 az üggyel összefüggésben zajló rendőrségi nyomozásokban tett tanúvallomások, az érintettekkel és az őket és az eseményeket ismerőkkel folytatott háttérbeszélgetések, valamint dokumentumok és fényképek segítségével rekonstruálta, mi történt azon az éjszakán a Nagykörúton, és hogyan lett belőle a Fidesz utolsó nagy fekete kampánya.

A történet egyik kulcsfigurája egy arab származású üzletember, becenevén Abud. Ahhoz azonban, hogy megértsük, hogyan kötött ki Magyar Péter egy házibuliban vele, érdemes visszamennünk az este legelejére, a Lockba.