Töréssel zárta a szerzont Valter Attila

Kulcscsonttöréssel fejeződik be Valter Attila mérsékelten sikeres 2026-os szezonja – erről a Bahrain Victorious magyar kerékpárosa számolt be egy posztban. Valter a hétvégén egy japán egynaposon indult. Arról nem írt, hogy hogyan történt a sérülés, de azt írta, életében először tört csontja. „Messze nem ez a legnehezebb, amivel idén meg kellett birkóznom” – tette hozzá.

Fotó: Facebook / Valter Attila

Valter azt is írta, hogy az év nagy részében tudatosan kerülte a nyilvánosságot, próbált magára figyelni, de nem sikerült elérnie a kitűzött céljait. A kudarcok mellett a kritikák is megviselték. „A sok negatív kritika pedig sokszor rendesen beütött. Gondolom a legtöbb sportoló átmegy ezen, addig vagy jó amíg teljesítesz” – írta.

Valter idei szezonja a tavalyi visszaesés után sem hozta meg a remélt fordulatot. Egy éve azért igazolt a Vismától a Bahrainhez, hogy több lehetőséget kapjon, de az új csapatában sem találta meg a korábbi formáját. A Tour de France-ra nem vitték el, a klasszikusokon gyengén szerepelt, és a Vueltán sem tudott maradandót alkotni.