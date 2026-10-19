Túl gyorsan ment, és nem is elég korán, de a 444 444 akkor is 444 444

Olvasónk, Ákos is megcsinálta azt, amit olvasónk, Tibor. Tibor és gépjárműve extrán harmonikus számszaki teljesítményéről pénteken számoltunk be – 444 444 km futásteljesítmény, 444,4 km aktuális menet, 44 km/h sebesség –, ami levélírásra sarkallta a hozzá hasonlóan 444-kedvelő Ákost.

Aki maga is lefényképezte autója műszerfalát, amikor is a kilométer-számlálója ezeket a számokat mutatta:

Fotó: Olvasónk, Ákos

Olvasónk, Ákos a részletekről is beszámolt, sőt kedvenc kifejezéseim egyikét, a mindazonáltalt is alkalmazta eközben. Vagyis: „Nagy örömömre szolgált olvasni a cikket Tibor olvasójuk kilométer-számmisztikai teljesítményéről, mivel az elért eredménnyel mélyen tudok azonosulni. Mindazonáltal a cikk utolsó mondata arra sarkallt, hogy megosszam saját tapasztalatomat, ugyanis ezt a teljesítményt jómagam is elértem 2025. július 21-én, szeretett munkaeszközömmel, kiváló útitársammal, Zsuzsival. Zsuzsi egy 2015 májusában forgalomba helyezett Volkswagen Crafter kisteherautó, hozzám 2016 decemberében került, akkor nagyjából 26 ezer kilométert mutatott a számláló, azóta is én közlekedek vele, jelenleg 486 ezer megtett kilométernél járunk.”

Ákos mindazonáltal nem akarja Tibor érdemeit csorbítani, „valóban elismerésre méltó az az összhang, ami a műszerfalon látható – írta még –, különösképpen a napi számláló és a sebesség harmóniája. Én még az óraállást gondoltam volna összeharmonizálni a jeles pillanatban, de ahhoz irdatlanul korán kellett volna útnak indulni.”

Hát pedig az lett volna az igazi, ha már a külső (vagy akár a belső) hőmérséklet ebben az esetben sem játszhatott.

Olvasónk, Ákos olvasónk, Tibor műszerfalképe alapján arra tippel, hogy ő is Volkswagennel utazik. Akár így van, akár nem, simán alapíthatnának 444 444-klubot, rajtunk nem múlhat.