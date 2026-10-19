Válik a tenisz álompárja, Elina Szvitolina és Gaël Monfils

A női tenisz-világranglista hatodik helyezettje, az ukrán Elina Szvitolina az Instagramon jelentette be, hogy elválik férjétől, a szintén teniszező Gaël Monfilstól.

Szvitolina azt írta, élete eddigi legnehezebb döntését kellett meghoznia, mert úgy érzi, egyedül kell rendbe hoznia az életét, amit az Ukrajna elleni orosz háború zökkentett ki a megszokott kerékvágásból. Köszönetet mondott férjének, aki szemtanúja volt a küzdelmének, meghallgatta, és sosem engedte el a kezét.

Hozzátette, hogy bár a 2021-ben kötött házasságuk véget ér, a családjuk nem szűnik meg. Kislányukat továbbra is egymást támogatva nevelik majd.

Gaël Monfils és Elina Szvitolina a 2026-os US Openen Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

A L'Équipe szerint a 40 éves Monfils néhány hete értesült felesége szándékáról, és azért vonult vissza váratlanul október 14-én, mert nem volt olyan lelkiállapotban, hogy eredeti terveinek megfelelően pályára lépjen a lyoni és párizsi tornán. Arról viszont nem mondott le, hogy decemberben Roger Federer és Andy Murray társaságában játsszon Stan Wawrinka genfi búcsúmérkőzésén.

Monfils az elmúlt évtizedek meghatározó játékosa volt, összesen 13 ATP-tornát nyert. Látványos és akrobatikus stílusa miatt világhírnevet szerzett, igazán viszont sosem tudott áttörni. Elsősorban azért, mert karrierje során végig a „nagy hármassal”, a valaha élt legnagyobb teniszgenerációval egyszerre versenyzett.