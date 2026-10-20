24.hu: Vizsgálatot kezdett az MNB Rahimkulov Ruszlán orosz milliárdos cégeinél az óriási kölcsönügyletek miatt

A Magyar Nemzeti Bank vizsgálódni kezdett a milliárdos pénzügyletei miatt, piacfelügyeleti eljárást indított a vállalkozó két központi cégével kapcsolatban, tudta meg a 24.hu.

A Kafijat Zrt. a tavalyi nyilvános üzleti beszámolója szerint több mint 127 milliárd forintot adott tartós kölcsönbe olyan cégeknek, amelyekkel hivatalosan nem áll tulajdonosi kapcsolatban.

A Greennovatív Kft. pedig 33 milliárdot helyezett ki,

és mindkét cég hatalmas összegeket könyvelt el a beszedett kamatokból. Ezek az összegek ráadásul csak egy része azoknak a hitel- és kölcsönügyleteknek, amelyeket a cégbíróságra beadott dokumentumokban is szerepeltetnek.

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A pénzügyi tevékenységek folytatásához, így a kölcsön- és hitelüzletekhez is viszont az MNB adja ki a szükséges engedélyt, csakhogy egyik cég sem rendelkezik ilyen engedéllyel, a jegybank rendelkezik ilyennel. A cégek nem szerepelnek a jegybank weboldalán közzétett nyilvántartásban.

Az üggyel kapcsolatban Binder István felügyeleti szóvivő azt válaszolta a lapnak, hogy:

minden esetben, amikor az értékelés alapján megalapozottan feltételezhető egy jogsértő magatartásra vonatkozó rendelkezés megsértése, az MNB piacfelügyeleti vizsgálatot indít, feltárja a tényállást, majd – ha a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján a jogsértés megállapítható – intézkedést alkalmaz.

A Büntető törvénykönyv 2018 óta a korábbiaknál szigorúbban kezeli a jogosulatlan pénzügyi tevékenységet. A MNB javaslatára elfogadott módosítás alapján az elkövetőkre egyes esetekben akár három évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

Nem ez az egyetlen problémája mostanában a milliárdosnak, hiszen a gigaprojektje, a Láng-negyed is kihívásokkal néz szembe. A tervek szerint az egykori Láng Gépgyár Váci út melletti, nyolchektáros területén 2600 lakást és közel 80 ezer négyzetméternyi irodát, valamint szolgáltatóegységet építenek fel. A projekt azonban elvesztette a kiemelt státuszát, valamint a bajba került Bayer Construct helyére is új kivitelezőt kell találniuk.