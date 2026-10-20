A Demokratikus Koalíció elkezdte a terepmunkát

Az abszolút parlament korában könnyen elfeledkezik az ember a parlamenten kívüli pártokról. Nehéz megragadni a választók figyelmét, miközben Magyar Péter minden héten személyesen olvassa a fideszesek fejére az elmúlt 16 év bűneit. A szinte reménytelennek látszó feladat azonban nem rettenti el a Demokratikus Koalíciót.

A párt szeptember vége óta kitartóan követeli a Facebookon, hogy töröljék el a villamosenergia-szolgáltató által kivetett rendszerhasználati díjat. Az erről szóló petíciót általában különböző hátterű szöveges posztokban népszerűsítik. Van hegycsúcsos, homokos és sarki fényes bejegyzésük, de olyan is, ami már több mint 29 ezer lájkot kapott.

Kedden pedig az offline kampányt is megkezdte a párt. Varju László, júniusban megválasztott pártelnök a budapesti Nyugati téren pultozott az aktivistákkal, hogy aláírásokat gyűjtsenek a rendszerhasználati díj eltörléséért.

A DK elkezdte a terepmunkát.