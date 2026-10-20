Amerikai küldöttség utazik Norvégiába, majd Oroszországba, hogy az orosz–ukrán békéről tárgyaljon

Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff ezen a héten Norvégiába utazik az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalások következő fordulójára – közölte három, az ügyhöz közel álló forrás. Közülük ketten úgy tudják, ezen Zelenszkij részvételére is számítanak, az egyik forrás szerint pedig Trump veje, Jared Kushner virtuálisan vesz részt a tárgyaláson betegség miatt.

Witkoff (középen) és Kushner (jobb) a kijevi pályaudvaron Fotó: DANYLO ANTONIUK/NurPhoto via AFP

Rajtuk kívül ott lesz még Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök, az E4 – Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Lengyelország –, az Európai Unió és a NATO képviselői.

Innen Witkoff várhatóan Oroszországba utazik, hogy találkozzon Vlagyimir Putyin elnökkel. Az oroszországi megbeszélések Ukrajnával kapcsolatos témákra, valamint az amerikai állampolgár, Stephen Hubbard szabadon bocsátására fognak irányulni, akit még 2022-ben börtönöztek be Oroszországban. A névtelenséget kérő források szerint ez még nem végleges menetrend. (Reuters)