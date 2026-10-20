Az ukrán nagykövet szerint még idén találkozik Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij

Sándor Fegyir ukrán nagykövet az ungvári Nagy Imre-szobor avatásán azt mondta a Klubrádiónak, hogy az Európai Unió kérésére Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij is rábólintott, hogy még idén személyesen találkozzanak.

A nagykövet arról beszélt, hogy az ukrán-magyar kapcsolat melegedik, és egy nagy kerek asztalnál beszélgetnek majd a felek. Amikor megkérdezték tőle, hogy mikor ül Magyar és Zelenszkij az asztalhoz, azt válaszolta, „ebben az évben”, és ez nem csak az ő véleménye, hanem „ez biztos, hogy lesz”.

Sándor Fegyir Fotó: Németh Dániel/444

Magyar és Zelenszkij október 16-án tárgyalt egymással a brüsszeli EU-csúcson. A találkozó után Magyar bejelentette, hogy novemberben miniszteri szinten folytatják az egyeztetést. Az ukrán elnök viszont kiposztolta, hogy megállapodtak abban, hogy kölcsönösen meglátogatják egymást.

Magyar Péter a 444-nek adott interjújában azt mondta, ha túl vannak egy vagy több miniszteri egyeztetésen, akkor még ebben az évben létrejöhet a találkozó. „Úgy is, hogy elmegyek Kijevbe, és aztán közösen elmegyünk Beregszászba, vagy az elnök úr eljön Budapestre, és onnan megyünk Beregszászra.”