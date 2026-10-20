Elvették a közbeszerzéseket a Pénzügyminisztériumtól

A hétfői Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint elvették a Pénzügyminisztériumtól a közbeszerzésekkel kapcsolatos kormányzati hatáskört, az átkerült a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumhoz. Kármán András helyett a kormányzatban Lőrinc Viktória felel a területért.

Kármán András és Lőrincz Viktória Fotó: Bankó Gábor/444

Az ő feladata lesz előkészíteni a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokat, kialakítja és végrehajtja majd a kormány közbeszerzési politikáját, és ő hajtja végre a közbeszerzések központi ellenőrzésével és engedélyezésével kapcsolatos feladatokat is. A rendelet a kihirdetést követő napon, tehát kedden lépett hatályba.

Lőrincz ezeket a feladatokat a Nemzeti Fejlesztési Központ útján látja el.